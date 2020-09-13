Туризм-2020: какие страны пользуются наибольшей популярностью

Несмотря на пандемию коронавируса, многие люди отправляются в путешествия, чтобы отдохнуть, изучить мир, заняться саморазвитием. Портал Traveldailynews, на основе поисковых запросов, опубликовал список стран, которые пользуются наибольшей популярностью у туристов.

Первое место по привлекательности заняла Италия, которая в начале года приняла на себя тяжелый удар эпидемии коронавируса. Однако, посетить страну в этом году хотели много людей, средний ежегодный поиск показал около 2 млн запросов. Чаще всего отпуском в Италии интересовались британцы - более 27 тыс. запросов в месяц.

На втором месте оказались Мальдивские острова - 1, 79 млн запросов. И замыкает тройку лидеров Мексика - 1,72 млн запросов. Далее в рейтинге идет Таиланд, ведь посетить его, согласно запросам, хотят 15,5 млн туристов. Но пока это невозможно, потому что он "закрыт".

И пятое место досталось Испании — ее искали 1,52 миллиона раз.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" зоны.

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