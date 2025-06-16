Жители Барселоны массово обстреляли туристов из водяных пистолетов: какая причина

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Slava Kot
В Барселоне и других испанских городах прошли масштабные протесты против массового туризма. По мнению местных жителей, такой вид туризма превращает их города в декорации отдыха, вытесняя жителей и повышая стоимость жизни. Символом протеста стали водяные пистолеты, с которых активисты обстреливали туристов.
Протест против туристов в Барселоне, Испания. Фото: Pau Venteo/AP
Протестующие призывают власти переосмыслить экономическую модель, что делает ставку на туризм как главный источник дохода. По данным активистов, поток туристов влечет за собой кризис жилья, повышает стоимость аренды и меняет вид города. Только в прошлом году Барселону посетили более 15 миллионов туристов, при том, что население города составляет 1,7 миллиона человек.
По его словам, за последние годы его арендная плата выросла более чем на 30%, ведь квартиры массово сдаются под краткосрочную аренду туристам.
Протест против туристов в Барселоне, Испания. Фото: AP
Участники демонстраций свистели в свистки, держали плакаты с надписями "На одного туриста больше — на одного жителя меньше" и "Турист, иди домой". Они заклеивали лентой входы в отели, зажигали дымовые шашки возле дорогих магазинов, таких как Louis Vuitton.
Протесты были скоординированы сразу в нескольких регионах. Кроме Барселоны, подобные акции прошли на Майорке, в Малаге, Ибице, Гранаде, Сан-Себастьяне, а также за пределами Испании, в частности в Венеции и Лиссабоне. Их главная цель – внедрить модели ответственного туризма, ограничить количество туристов, а также сохранить доступное жилье.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Канарских островах люди вышли на протесты из-за туристов.
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