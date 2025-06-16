Жители Барселоны массово обстреляли туристов из водяных пистолетов: какая причина

В Барселоне и других испанских городах прошли масштабные протесты против массового туризма. По мнению местных жителей, такой вид туризма превращает их города в декорации отдыха, вытесняя жителей и повышая стоимость жизни. Символом протеста стали водяные пистолеты, с которых активисты обстреливали туристов.

Протест против туристов в Барселоне, Испания. Фото: Pau Venteo/AP

Протестующие призывают власти переосмыслить экономическую модель, что делает ставку на туризм как главный источник дохода. По данным активистов, поток туристов влечет за собой кризис жилья, повышает стоимость аренды и меняет вид города. Только в прошлом году Барселону посетили более 15 миллионов туристов, при том, что население города составляет 1,7 миллиона человек.

"Наша жизнь, как коренных жителей Барселоны, подходит к концу. Нас систематически вытесняют", — говорит 42-летний Мартинес, протестующий против туристов.

По его словам, за последние годы его арендная плата выросла более чем на 30%, ведь квартиры массово сдаются под краткосрочную аренду туристам.

Протест против туристов в Барселоне, Испания. Фото: AP

Участники демонстраций свистели в свистки, держали плакаты с надписями "На одного туриста больше — на одного жителя меньше" и "Турист, иди домой". Они заклеивали лентой входы в отели, зажигали дымовые шашки возле дорогих магазинов, таких как Louis Vuitton.

"Нам нужен ответственный туризм, не массовый туризм, уважающий здоровье туризм, уважающий труд, уважающий достоинство и уважающий всех нас, кто работает в туристическом секторе. Потому что массовый туризм приносит нам бедность. Мы не получаем пользы от такого вида туризма", — сказал другой протестующий.

Протесты были скоординированы сразу в нескольких регионах. Кроме Барселоны, подобные акции прошли на Майорке, в Малаге, Ибице, Гранаде, Сан-Себастьяне, а также за пределами Испании, в частности в Венеции и Лиссабоне. Их главная цель – внедрить модели ответственного туризма, ограничить количество туристов, а также сохранить доступное жилье.

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