Замок Мальборк: как выглядит самая большая в мире средневековая крепость крестоносцев (ФОТО)

Если судить по площади земли, замок Мальборк в Польше является самым большим замком в мире. Это – великолепный Тевтонский замок и крепость 13 века, внесенный в Список Всемирного наследия – ЮНЕСКО. Он расположен на территории бывшей Пруссии, недалеко от современного российского Калининграда. Об истории замка, пишет thetravel.

Замок Мальборк в Польше (фото из открытых источников)

История замка Мальборк

Он считается классическим примером средневековой крепости и когда-то являлся самым большим кирпичным замком в мире. Комплекс может похвастаться подземельями и башнями и занимает площадь около 20 гектаров.

Его строительство завершено в 1406 году. Это была штаб-квартира тевтонских рыцарей больше 150 лет. Замок огромен, чтобы его увидеть нужно примерно на полдня.

В 1309 году Мальборк стал столицей Тевтонского ордена. Первоначально замок Мальборк был построен как крепость Орденсбург. Во время тринадцатилетней войны в 1457 он был продан королю Польши.

Он внесен в Список ЮНЕСКО с 1997 года.

До 1457 года орден пришел в упадок, а после того, как он стал польским, он стал резиденцией польских королей. Позже шведы вторглись в эту область, и она постепенно пришла в упадок.

С первым разделом Польши в 1772 году он вошел в состав Пруссии. Затем он был частью прусского, а затем немецкого правления в течение 170 лет, пока Германия не потерпела поражение во Второй мировой войне.

Достопримечательностью Мальборка является его впечатляющий массивный замок, расположенный на берегу реки Ногат, восточного рукава Вислы. Это было одно из первых построек, которое немцы охраняли как символ средневековой немецкой славы.

Тевтонский орден – рыцари

Замок был построен немецкими тевтонскими рыцарями (германский католический религиозный орден крестоносцев). Не все крестоносцы сражались на Святой Земле. Многие из них участвовали в крестовых походах против разных язычников.

Замок Мальборк был построен после того, как Тевтонский орден завоевал старую Пруссию. Замок был предназначен для усиления германского контроля над регионом после Великого прусского восстания в 1274 году.

Тевтонский орден был католическим религиозным военным орденом, фактически основанным в Акре в Иерусалимском королевстве примерно в 1190 году во время Третьего крестового похода. Сначала это было братство госпитальеров в Акре, но превратилось в рыцарский орден.

После падения тамошних королевств крестоносцев они переселились в Европу и в конце концов завоевали Балтийский регион. В крестовых походах участвовали три рыцарских ордена, и они состояли из рыцарей-монахов.

В частности, трех рыцарских орденов: Тевтонский орден, Тамплиеры и орден Святого Иоанна.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Шотландии продается замок за 1 фунт .

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bart Mie (@bart.mie.photography)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bart Mie (@bart.mie.photography)

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!