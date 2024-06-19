Япония вводит новые тарифы для иностранцев: за что придется платить больше

После окончания пандемии Япония снова открылась для туристов, и число иностранцев стремительно возросло. Однако не все рады такому наплыву посетителей. В ответ на увеличение числа туристов и падение стоимости местной валюты, в Японии начали вводить новые тарифы, которые заставят иностранцев платить больше, чем местных жителей.

В Японии иностранцы будут платить больше за посещение достопримечательностей

В Химэдзи, где расположен знаменитый замок из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, мэр города предложил новую систему ценообразования: иностранные посетители должны будут платить 30 долларов за вход, в то время как для жителей Японии стоимость составит всего 5 долларов. Ранее вход стоил одинаково для всех — 1000 иен (примерно 7 долларов).

Такая политика двойных цен не нова в мире, но для Японии это необычное решение. Падение стоимости иены на 40% за последние пять лет сделало посещение страны особенно выгодным для иностранцев, создавая экономическое неравенство между местными и гостями.

Не только государственные учреждения, но и частные бизнесы начинают применять разные цены. Например, один из ресторанов в Токио взимает с иностранцев на 1000 иен больше за тот же набор услуг, что и у местных.

Эксперты отмечают, что основная проблема не в высоких тарифах, а в огромном количестве туристов. В прошлом году в Японии побывало рекордное количество иностранных гостей — 25 миллионов. Это создаёт напряжение в жизни местных жителей, которые обеспокоены сохранением своего культурного наследия и качества жизни.

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