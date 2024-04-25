Какие страны закрывают двери для массового туризма в 2024 году

В преддверии летнего сезона 2024 года туристические направления по всему миру переосмысливают своё отношение к массовому туризму. Некоторые из самых популярных мест уже открыто заявили о своём желании ограничить поток посетителей, даже в ущерб экономической выгоде. Издание Travel Off Path составило список из семи направлений, которые предпочли бы остаться без иностранных гостей в предстоящем сезоне, предлагая туристам рассмотреть альтернативные варианты.

Какие страны сокращают количество туристов в 2024 году

Амстердам, давний любимец туристов, принял решение уменьшить количество массовых посетителей. Запреты на заход круизных лайнеров в центр города и строительство новых отелей являются лишь некоторыми из мер, направленных на сокращение туристического потока. Город также ввёл самый высокий в Европе туристический налог. В качестве альтернативы предлагается Лейден — город с каналами и мостами, но без толп туристов.

На Канарских островах власти ограничили краткосрочную аренду жилья в попытке борьбы с чрезмерным туризмом. В качестве замены рекомендуют Кабо-Верде, где туристы могут насладиться пляжами и вулканическими пейзажами без излишнего ажиотажа.

Озеро Комо в Италии, известное своей красотой, тоже страдает от избытка посетителей. В ответ власти рассматривают введение платы за вход. Озеро Лаго-Маджоре предлагается как спокойная альтернатива с возможностью посещения островов Борромео.

Афины, перенасыщенные туристами, ввели ограничения на посещение Акрополя и ужесточили пляжные правила. Фолегандрос и Милос предлагают аутентичный греческий опыт без толп.

Барселона, известная своими мерами против туризма, вновь повысила туристический налог. Валенсия выступает как прекрасная альтернатива с идеальным сочетанием пляжного отдыха и культурных мероприятий.

Бутан, наслаждавшийся спокойствием во время пандемии, теперь стал одним из самых дорогих направлений из-за высокой платы за устойчивое развитие. Непал, напротив, приветствует туристов с открытыми объятиями.

Токио, наводнённый туристами после пандемии, ввёл ограничения на посещение многих достопримечательностей. Фукуока представляет собой менее известную, но не менее привлекательную альтернативу.

Эти изменения в политике туристических направлений отражают растущее стремление к устойчивому развитию и защите культурного наследия. В эпоху глобализации и постоянного движения, многие места предпочитают качество туристического опыта количеству посетителей, тем самым поддерживая и сохраняя свою уникальность для будущих поколений.