Выращивание каннабиса и отказ от дисциплины: пять самых необычных школ в мире

Сегодня 1 сентября и ученики толпами повалили в школы. Многие из нас хорошо помнят школьные годы. Парты, тетради, домашка, перемены. Но не все школы отличаются такой привычной для нас атмосферой. Сегодня мы расскажем тебе о пяти необычных школах, которые которые существуют в мире. Поможет нам в этом портал mport.

Школа по выращиванию марихуаны (Мичиган)



Главным направлением школы является изучение всего, что касается марихуаны. Здесь изучают историю, культуру марихуаны и агрономию выращивания каннабиса. Но администрация учреждения заявляет, что речь идет лишь о лечебной применении.

Школа музыки "Битлз" (Университет Ливерпуля, Англия)





На дворе 2020 год, но битломания продолжает жить своей жизнью. В первую очередь это касается родного города "битлов". В этой школе наследие ливерпульской четверки изучают 12 человек. И их вполне устраивает такое состояние вещей.

Школа без дисциплины (Канада)





В этой школе, открывшей свои двери в 1972 году, царит абсолютная вольница. Оценки, строгое расписание и домашние задания отсутствуют. Наказания за ругательства, написанные мелом на доске, также отсутствуют. Ученики сами решают, как провести учебный день и какие занятия посетить. Классы формируются не по возрасту, а по интересам: наряду с математикой и правописанием предусмотрены занятия по лепке, кулинарии и даже началам философии. Задача учителей - не мешать ученикам идти своим путем.

Школа нарезания мяса (Оклахома, США)





Тут все просто - школа тренирует профессиональных мясников. Ходят слухи, что программа здесь, несмотря на всю кажущуюся простоту и однозначность, довольно сложная.

Школа по ухаживанию за газонами (Мичиган, США)





Открыта при Университете Мичигана. В ней учат тому, как устраивать газоны для гольфа и для прогулок, для парков и для больших спортивных полей. Выпускники легко находят работу на стадионах и парковых комплексах.

Признайся, как минимум одна из этих школ тебя точно заинтересовала и ты уже размышляешь над тем, как отправить туда свое чадо. Также издание "Комментарии" расскажет, как в школах Дании проводят уроки сострадания.

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