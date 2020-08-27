С 1993 года в школах Дании преподают уроки сочувствия, они входят в основную школьную программу. Цель таких занятий – научить ребенка с раннего возраста помогать друг другу, а борьбу вести только с самим собой. Об этом рассказывает педагог и психотерапевт Ибен Сандал, передает издание epochtimes.

Для того, чтобы общество было здоровым и счастливым, нужно начинать с правильного воспитания детей. С маленького возраста, когда личность только начинает формироваться, очень важно показать хороший пример и привить любовь к образованию.

В школах Дании преподают уроки сострадания. Фото: unsplash.

Как показывают исследования ООН, Дания уже не первый год возглавляет список самых счастливых стран мира. Может быть, уроки сострадания в школьной системе имеют к этому прямое отношение?

Занятия, которые называются "Klassens tid" ("Классный час"), проходят на протяжении одного часа раз в неделю. Дети, возрастом от 6 до 16 лет, находятся в непринужденной обстановке, что позволяет расслабиться и открыться своим одноклассникам. Педагог учит их достигать успеха не за счет унижения других, а благодаря постоянной работе над собой.

Ибен Сандал рассказывает, что такие уроки учат школьников уважать чужую точку зрения и вместе находить решение проблем.





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