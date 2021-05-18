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Врачи объяснили, после которых операций противопоказаны авиаперелеты

Будьте особенно внимательны и не садитесь в самолет после удаления лимфоузлов, операций на молочных железах

сегодня, 05:48
Автор:

Ольга Чародий

Любой авиаперелет связан с определенным стрессом. В таких условиях и здоровый человек может почувствовать недомогание. А что говорить о тех, кто перенес операцию.

Врачи объяснили, после которых операций противопоказаны авиаперелеты

Авиаперелеты (фото из открытых источников)

С осторожностью следует летать тем, кто имел опыт подводного погружения в последние время. Если планируете несколько погружений, то лучше спланировать их таким образом, чтобы после последнего сеанса прошли как минимум сутки до полета, пишет justtravelcover.

Будьте особенно внимательны и не садитесь в самолет после удаления лимфоузлов, операций на молочных железах. С тромбоцитопенией летать очень опасно. Людям, которые недавно перенесших трансплантацию костного мозга, противопоказано не только летать в течение, как минимум, полгода, но и в целом быть в людных местах, поскольку иммунитет у таких пациентов сильно ослаблен.

Есть еще список противопоказаний для авиаперелетов, отмечают специалисты. Это астма в период обострения, пневмония, повышенный легочный давление, пневмоторакс. Сюда же относят травмы уха, тромбофлебит и тромбоз, повышенное внутричерепное давление.

Как сообщали ранее на Шри-Ланке отменили плату за посадку самолетов и парковочное место, чтобы "спасти" туристическую сферу и увеличить количество международных рейсов. Это значительно уменьшит расходы на авиасообщение с индийским островом и удешевит стоимость посещения туристического курорта.  Ослабление ограничений будет с 26 декабря по 19 января. Как отмечает местное издание Colombo Gazette, это нововведение станет пилотным проект перед полным открытием границ для иностранцев. Министерство туризма Шри-Ланки  отмечает в заявлении, что конкретный график работы будет утвержден позже. 

Как сообщают СМИ, туристы, оформляющие онлайн-визу, должны указать маршрут путешествия и адрес проживания на время карантинного периода. Иностранные граждане, которые пребывают на острове больше 28 дней, имеют право забронировать любой тип жилья; все путешественники должны будут находиться на карантине в течение 14 дней. Компания Sri Lanka Tourism настаивает на утверждении мобильного приложения и страхового полиса для всех прибывающих, поскольку в этом случае путешественники не будут дополнительным финансовым бременем для системы здравоохранения. 




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Источник: https://www.justtravelcover.com/blog/5-medical-conditions-that-might-prevent-you-flying-and-the-alternatives/
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