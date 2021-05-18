Врачи объяснили, после которых операций противопоказаны авиаперелеты

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Ольга Чародий
Любой авиаперелет связан с определенным стрессом. В таких
условиях и здоровый человек может почувствовать недомогание. А что говорить о
тех, кто перенес операцию.
Авиаперелеты (фото из открытых источников)
С осторожностью следует летать тем, кто имел опыт подводного
погружения в последние время. Если планируете несколько погружений, то лучше
спланировать их таким образом, чтобы после последнего сеанса прошли как минимум
сутки до полета, пишет justtravelcover.
Будьте особенно внимательны и не садитесь в самолет после
удаления лимфоузлов, операций на молочных железах. С тромбоцитопенией летать
очень опасно. Людям, которые недавно перенесших трансплантацию костного мозга,
противопоказано не только летать в течение, как минимум, полгода, но и в целом
быть в людных местах, поскольку иммунитет у таких пациентов сильно ослаблен.
Есть еще список противопоказаний для авиаперелетов, отмечают специалисты. Это астма в период обострения, пневмония, повышенный легочный давление, пневмоторакс. Сюда же относят травмы уха, тромбофлебит и тромбоз, повышенное внутричерепное давление.
Как сообщали ранее на Шри-Ланке отменили плату за посадку самолетов и парковочное место, чтобы "спасти" туристическую сферу и увеличить количество международных рейсов. Это значительно уменьшит расходы на авиасообщение с индийским островом и удешевит стоимость посещения туристического курорта. Ослабление ограничений будет с 26 декабря по 19 января. Как отмечает местное издание Colombo Gazette, это нововведение станет пилотным проект перед полным открытием границ для иностранцев. Министерство туризма Шри-Ланки отмечает в заявлении, что конкретный график работы будет утвержден позже.
Как сообщают СМИ, туристы, оформляющие онлайн-визу, должны указать маршрут путешествия и адрес проживания на время карантинного периода. Иностранные граждане, которые пребывают на острове больше 28 дней, имеют право забронировать любой тип жилья; все путешественники должны будут находиться на карантине в течение 14 дней. Компания Sri Lanka Tourism настаивает на утверждении мобильного приложения и страхового полиса для всех прибывающих, поскольку в этом случае путешественники не будут дополнительным финансовым бременем для системы здравоохранения.
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