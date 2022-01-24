Впечатляющая атмосфера и вкусная кухня: необычные рестораны мира

Еда – это большая часть путешествий. Куда бы ни отправились путешественники, у них всегда есть возможность попробовать блюда местной кухни. Пробовать новые блюда – увлекательное занятие. Ведь гурманы-путешественники постоянно охотятся за вкусной едой, подающейся в красивой атмосфере. В каждом уголке мира преданный гурман найдет ресторан с отличным вкусом и потрясающим декором. О самых красивых ресторанах в мире, признанных путешественниками, пишет thetravel.

The Grotto Tavern (фото из открытых источников)

Ресторан "Шамса"





Где: Валенсия, Испания

Гурманы, любящие молекулярную кухню, могут с удовольствием поужинать в ресторане SHAMSA в Валенсии. Этот эксклюзивный ресторан рассчитан на 16 гостей одновременно. В течение 3 часов каждый гость попробует гамму изысканных блюд. Многие оценили креативность в каждом блюде, что является взглядом Шамсы на модернистскую кухню. Посетители, которым удастся забронировать столик, будут не только ужинать, но и получать сенсорное удовольствие.

Таверна Грот ( The Grotto Tavern)





Где: Рабат, Мальта

Таверна Грот расположена в Рабате, клиенты могут насладиться блюдами средиземноморской кухни в пещере 2000-летней давности. В этом тщательно оформленном ресторане в непринужденной, приятной атмосфере подают такие блюда, как лазанья с креветками, коричневый скудный стейк и стейк из цветной капусты.

Ресторан Тайный сад ( Symi's Secret Garden)





Где: Сими, Греция

Секретный сад Сими предлагает путешественникам аутентичную греческую кухню, а также спокойную атмосферу. Посетители будут окружены красивыми растениями, окружающими стены этого уютного ресторана. Путешественники могут попробовать подлинные блюда по разумной цене. Все посетители увлекаются рестораном, ведь там вкусная еда, живая музыка и отличное обслуживание клиентов!

Напомним, что "Комментарии" информировали о необычных ресторанах мира , которые однозначно нужно посетить.

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