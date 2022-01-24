logo

BTC/USD

37195.26

ETH/USD

2460.54

LTC/USD

110.98

USD/UAH

28.65

EUR/UAH

32.45

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг путешествия Впечатляющая атмосфера и вкусная кухня: необычные рестораны мира
commentss НОВОСТИ Все новости

Впечатляющая атмосфера и вкусная кухня: необычные рестораны мира

В мире много замечательных ресторанов, которые стоит посетить

сегодня, 23:05
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Еда – это большая часть путешествий. Куда бы ни отправились путешественники, у них всегда есть возможность попробовать блюда местной кухни. Пробовать новые блюда – увлекательное занятие. Ведь гурманы-путешественники постоянно охотятся за вкусной едой, подающейся в красивой атмосфере. В каждом уголке мира преданный гурман найдет ресторан с отличным вкусом и потрясающим декором. О самых красивых ресторанах в мире, признанных путешественниками, пишет thetravel.

Впечатляющая атмосфера и вкусная кухня: необычные рестораны мира

The Grotto Tavern (фото из открытых источников)

Ресторан "Шамса"
Впечатляющая атмосфера и вкусная кухня: необычные рестораны мира - фото 2

Где: Валенсия, Испания

Гурманы, любящие молекулярную кухню, могут с удовольствием поужинать в ресторане SHAMSA в Валенсии. Этот эксклюзивный ресторан рассчитан на 16 гостей одновременно. В течение 3 часов каждый гость попробует гамму изысканных блюд. Многие оценили креативность в каждом блюде, что является взглядом Шамсы на модернистскую кухню. Посетители, которым удастся забронировать столик, будут не только ужинать, но и получать сенсорное удовольствие.

Таверна Грот ( The Grotto Tavern)
Впечатляющая атмосфера и вкусная кухня: необычные рестораны мира - фото 3

Где: Рабат, Мальта

Таверна Грот расположена в Рабате, клиенты могут насладиться блюдами средиземноморской кухни в пещере 2000-летней давности. В этом тщательно оформленном ресторане в непринужденной, приятной атмосфере подают такие блюда, как лазанья с креветками, коричневый скудный стейк и стейк из цветной капусты.

Ресторан Тайный сад ( Symi's Secret Garden)
Впечатляющая атмосфера и вкусная кухня: необычные рестораны мира - фото 4

Где: Сими, Греция

Секретный сад Сими предлагает путешественникам аутентичную греческую кухню, а также спокойную атмосферу. Посетители будут окружены красивыми растениями, окружающими стены этого уютного ресторана. Путешественники могут попробовать подлинные блюда по разумной цене. Все посетители увлекаются рестораном, ведь там вкусная еда, живая музыка и отличное обслуживание клиентов!

Напомним, что "Комментарии" информировали о необычных ресторанах мира , которые однозначно нужно посетить.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thetravel.com/most-beautiful-restaurants-in-the-world/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!