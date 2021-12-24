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Влияние Covid-19 на путешествия: мировые авиаперевозчики остановили более 2000 рейсов

Распространение нового штамма в мире вынуждает авиаперевозчиков отменять свои рейсы

сегодня, 17:30
Автор:

Карина Ожерельева
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Глобальные авиаперевозчики отменили более 2000 рейсов в пятницу, 24 декабря. Такую информацию опубликовал сайт FlightAware, чтобы показать, как COVID-19 влияет на путешествия в отпуск. Об этом сообщает Reuters.

Влияние Covid-19 на путешествия: мировые авиаперевозчики остановили более 2000 рейсов

Реактивные самолеты Delta Air Lines у выходов в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта в Атланте, штат Джорджия - Reuters

Веб-сайт показал, что по состоянию на 8:20 утра по восточному времени (13:20 GMT) было приостановлено 2028 рейсов по всему миру.

FlightAware сообщает, что на данный момент в пятницу, 24 декабря, было 448 отмен в пределах Соединенных Штатов, въездов или выездов из них.

Компании United Airlines и Delta Air Lines в четверг, 23 декабря, заявили, что каждая из них упразднила десятки рейсов в канун Рождества, поскольку распространяемый коронавирус вариант Omicron повлиял на их работников.

Как сообщали ранее "Комментарии", правительство Великобритании заявило, что сокращает период самоизоляции COVID-19 до 7 дней вместо 10 для людей, получивших отрицательный результат теста. Поскольку вариант Omicron быстро распространяется в Великобритании и фиксируют рекордный уровень случаев за последнюю неделю, многие отрасли промышленности борются с нехваткой персонала, включая больницы, предупреждающие риск воздействия ситуации на безопасность пациентов.

Также "Комментарии" писали, что во Франции в скором времени может быть 100 000 новых случаев COVID-19 в день из-за быстрого распространения штамма коронавируса Omicron, но правительство пока не планирует вводить новые ограничения. Президент Эммануэль Макрон надеется на ускоренную программу вакцинации, чтобы держать вирус под контролем. Веран сказал, что ожидает, что к Рождеству будет введено 22-23 миллиона бустерных доз.


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Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/global-airline-carriers-scrap-more-than-2000-flights-flightaware-website-2021-12-24/
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