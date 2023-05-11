Власти Бали хотят ограничить массовый туризм на сотню лет: все из-за россиян

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Detik.



Бали.Фото из открытых источников

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Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер отмечает, что причиной этого являются грубые нарушения правил для туристов на острове за последний год. А большинство из тех, кто прибегает к нарушениям законодательства – россияне. Он замечает, что их поведение иногда опасно для местных. Только с января текущего года из Бали были депортированы почти сотня туристов.

"Мы больше не будем проводить политику массового туризма, мы ограничим его, внедрив систему квот. Система квот на следующие 100 лет", — подчеркнул Костер.

В то же время недобросовестные туристы все равно не приносят щедрых доходов. Хотя они и выбирают отдых на Бали, но прибегают к экономии и уловкам. Речь идет об аренде самых дешевых гостиниц или частного жилья, что еще более экономно для кошелька. А также передвижение на велосипедах, скутерах или приготовление еды на дому. Многие отдыхающие закупают "расфасованный" рис и едят его изо дня в день. При этом ущерб от таких туристов больше, чем дохода. В настоящее время проект на этапе обсуждений в правительстве Бали. В случае его одобрения, иностранцы вынуждены будут получать специальные разрешения на въезд на острова перед поездкой. А планировать такое путешествие придется раньше времени — как минимум за год до поездки.

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