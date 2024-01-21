В Японии произошла экстренная посадка самолета: на борту пьяный мужчина покусал стюардессу

Во время полетов случаются разные инциденты, однако произошедшее на борту самолета японской авиакомпании ANA может удивить даже самых опытных путешественников. После взлета пилоты были вынуждены развернуть самолет и посадить его, ведь один из пассажиров покусал стюардессу.



На самолете авиакомпании ANA пассажир покусал стюардессу. Фото из открытых источников

Самолет ANA совершал маршрут из Японии в США и находился в воздухе около часа. В этот момент пьяный 55-летний мужчина вонзился зубами в руку бортпроводницы, в результате чего она получила легкие повреждения.

Этот инцидент заставил пилотов самолета со 159 пассажирами развернуться над Тихим океаном и совершить экстренную посадку в японском аэропорту. После приземления пассажир был задержан с подозрением в нанесении легких телесных трав. Американец рассказал, что ничего не помнит об этом случае, ведь в начале путешествия принял снотворное.

Позже представители авиакомпании рассказали, что рейс перенесли на следующий день.

Инцидент вызвал любопытство в японских социальных сетях, где пользователи сравнивали этот случай с завязкой фильмов о зомби-апокалипсисе. Однако другие выразили обеспокоенность, ведь в последнее время в Японии произошло несколько инцидентов с самолетами.

Не так давно самолет Japan Airlines чуть не столкнулся с меньшим самолетом береговой охраны в том же аэропорту. Всем 379 людям удалось эвакуироваться непосредственно перед тем, как самолет загорелся. Также в Японии произошло еще одно столкновение самолетов, когда крыло самолета Korean Air столкнулось с Cathay Pacific в аэропорту Хоккайдо.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что в США экстренно посадили самолет из-за бегавшей по борту лошади.

Также "Комментарии" писали о стюардессе, которая назвала страны с самыми плохими и хорошими пассажирами.