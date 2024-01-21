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Главная Новости Досуг путешествия В Японии произошла экстренная посадка самолета: на борту пьяный мужчина покусал стюардессу
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В Японии произошла экстренная посадка самолета: на борту пьяный мужчина покусал стюардессу

Из-за неожиданного поведения одного пассажира пилоты развернули самолет, совершавший рейс из Японии в США.

сегодня, 08:25
Автор:
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Slava Kot
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Во время полетов случаются разные инциденты, однако произошедшее на борту самолета японской авиакомпании ANA может удивить даже самых опытных путешественников. После взлета пилоты были вынуждены развернуть самолет и посадить его, ведь один из пассажиров покусал стюардессу.

В Японии произошла экстренная посадка самолета: на борту пьяный мужчина покусал стюардессу

На самолете авиакомпании ANA пассажир покусал стюардессу. Фото из открытых источников

Самолет ANA совершал маршрут из Японии в США и находился в воздухе около часа. В этот момент пьяный 55-летний мужчина вонзился зубами в руку бортпроводницы, в результате чего она получила легкие повреждения.

Этот инцидент заставил пилотов самолета со 159 пассажирами развернуться над Тихим океаном и совершить экстренную посадку в японском аэропорту. После приземления пассажир был задержан с подозрением в нанесении легких телесных трав. Американец рассказал, что ничего не помнит об этом случае, ведь в начале путешествия принял снотворное.

Позже представители авиакомпании рассказали, что рейс перенесли на следующий день.

Инцидент вызвал любопытство в японских социальных сетях, где пользователи сравнивали этот случай с завязкой фильмов о зомби-апокалипсисе. Однако другие выразили обеспокоенность, ведь в последнее время в Японии произошло несколько инцидентов с самолетами.

Не так давно самолет Japan Airlines чуть не столкнулся с меньшим самолетом береговой охраны в том же аэропорту. Всем 379 людям удалось эвакуироваться непосредственно перед тем, как самолет загорелся. Также в Японии произошло еще одно столкновение самолетов, когда крыло самолета Korean Air столкнулось с Cathay Pacific в аэропорту Хоккайдо.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что в США экстренно посадили самолет из-за бегавшей по борту лошади.

Также "Комментарии" писали о стюардессе, которая назвала страны с самыми плохими и хорошими пассажирами.



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Источник: https://www.cbsnews.com/news/japan-plane-passenger-bites-flight-attendant-ana-tokyo/
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