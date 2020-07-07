kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.07.2020

BTC/USD

9273.53

ETH/USD

238.90

LTC/USD

43.59

НБУ 07.07.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг путешествия В Турции с нетерпением ожидают наплыва туристов из Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В Турции с нетерпением ожидают наплыва туристов из Украины

Туроператоры Турции надеются после карантина приблизить показатели украинского туризма к уровню прошлого года

сегодня, 21:47
Автор:

Екатерина Белоброва
В Турции с нетерпением ожидают наплыва туристов из Украины

В этом году отели Турции и, в частности Анталии, ожидают не менее 100 тысяч украинских туристов в июле, хотя в прошлом году число  наших отдыхающих на турецких курортах превысила число в 145 тысяч. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на заместителя директора принимающей стороны в Турции туроператора Coral Travel компании ODEON Tours Нурхан Каплан.

Так, он подчеркнул, что туристическая отрасль была остановлена и понесла колоссальные убытки, но сегодня туроператоры делают все возможное для возобновления полноценного отдыха для первых отдыхающих, которые вернулись на курорты Анталии после карантина.

"Период был тяжелым для всех, но мы очень быстро организовались и разработали план, как выйти из того кризиса, как вернуться к качественному туристическому сезону. Фактически мы говорим о том, чтобы восстановить туристический поток, который вообще остановился из-за эпидемии", - отмечает Каплан.

При этом он добавил, что, несмотря на невысокие ожидания в июле, их турфирма рассчитывает на восстановление прошлогоднего потока туристов на уровне прошлогодних показателей уже в августе. 

Отметим, что согласно установленным правилам по карантину, по прибытию в Анталию пассажиры проходят температурный скрининг, для этого используется специальное оборудование, позволяющее измерять температуру дистанционно. Если датчик зафиксирует повышенную температуру, пассажира отправят на тестирование результатов которого он под контролем медиков ждать в специально оборудованном помещении-изоляторе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава парламента Денис Шмыгаль рассказал об инициативных шагах для евроинтеграции Украины, которые разрабатывает Кабмин.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!