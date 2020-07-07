В Турции с нетерпением ожидают наплыва туристов из Украины

В этом году отели Турции и, в частности Анталии, ожидают не менее 100 тысяч украинских туристов в июле, хотя в прошлом году число наших отдыхающих на турецких курортах превысила число в 145 тысяч. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на заместителя директора принимающей стороны в Турции туроператора Coral Travel компании ODEON Tours Нурхан Каплан.

Так, он подчеркнул, что туристическая отрасль была остановлена и понесла колоссальные убытки, но сегодня туроператоры делают все возможное для возобновления полноценного отдыха для первых отдыхающих, которые вернулись на курорты Анталии после карантина.

"Период был тяжелым для всех, но мы очень быстро организовались и разработали план, как выйти из того кризиса, как вернуться к качественному туристическому сезону. Фактически мы говорим о том, чтобы восстановить туристический поток, который вообще остановился из-за эпидемии", - отмечает Каплан.

При этом он добавил, что, несмотря на невысокие ожидания в июле, их турфирма рассчитывает на восстановление прошлогоднего потока туристов на уровне прошлогодних показателей уже в августе.

Отметим, что согласно установленным правилам по карантину, по прибытию в Анталию пассажиры проходят температурный скрининг, для этого используется специальное оборудование, позволяющее измерять температуру дистанционно. Если датчик зафиксирует повышенную температуру, пассажира отправят на тестирование результатов которого он под контролем медиков ждать в специально оборудованном помещении-изоляторе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава парламента Денис Шмыгаль рассказал об инициативных шагах для евроинтеграции Украины, которые разрабатывает Кабмин.





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