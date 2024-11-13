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В Польше самолет забыл 42 пассажира в аэропорту

42 пассажира не смогли попасть на самолет авиакомпании Ryanair в Польше.

13 ноября 2024, 17:27 comments1325
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Slava Kot

Необычный инцидент произошел в Международном аэропорту Катовице-Пижовице, где рейс компании Ryanair вылетел без 42 пассажиров. Как оказалось, пассажиры не успели пройти проверку безопасности из-за большой очереди контроля и одновременной отправки 11 рейсов из аэропорта.

В Польше самолет забыл 42 пассажира в аэропорту

В Польше самолет забыл 42 пассажира в аэропорту. Фото: AFP

12 ноября 42 пассажира не смогли вылететь из Катовице в Дортмунд из-за проблем с длительной проверкой и очередями.

"На проверке безопасности была огромная пробка, за один час было 11 рейсов, поэтому этой проверки ждало около двух тысяч человек. Сначала была открыта только одна лента. Людей было так много, что даже когда они призывали пассажиров, летевших в Дортмунд, пройти первыми, это было невозможно", – рассказывает один из пассажиров.

Однако даже те люди, которые успели пройти проверку безопасности, все равно не могли попасть на рейс. Как рассказывает другая пассажирка, в какой-то момент ворота закрыли, и они не смогли попасть на самолет, а администрация аэропорта объяснила, что "если ворота закрыты, мы ничего не можем сделать".

Аэропорт Катовице признал проблему и приступил к расследованию, чтобы выявить причины снижения пропускной способности. Руководство аэропорта призвало пострадавших пассажиров подать жалобы через онлайн-форму на официальном сайте и пообещали подробно проанализировать инцидент и сделать выводы на будущее.

В Ryanair также отреагировала случай с 42 пассажирами. По словам польского представителя авиакомпания,  Ryanair имеет стандартную процедуру закрытия выходов на посадку, чтобы обеспечить своевременный вылет самолета, поэтому "каждый пассажир несет ответственность за то, чтобы прибыть к выходу на посадку до того, как он закроется". Таким образом, самолет был вынужден вылететь по расписанию с 136 пассажирами на борту, которые успели попасть на рейс.

Оставшиеся в аэропорту пассажиры выразили возмущение по поводу отсутствия помощи или координации со стороны аэропорта. По их словам, никто из персонала не попытался решать проблему или задержать вылет самолета, несмотря на то, что задержка произошла не по вине пассажиров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что авиакомпания принесла извинения за "откровенно сексуальный" фильм, который показала пассажирам во время полета.

Также "Комментарии" писали, что пассажирский самолет экстренно приземлился из-за мыши в обеде одной пассажирки.



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Источник: https://tvn24.pl/katowice/katowice-pyrzowice-utkneli-w-kolejce-do-kontroli-bezpieczenstwa-samolot-odlecial-bez-42-pasazerow-st8175575
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