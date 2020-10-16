В офисе не так уже и плохо: топ-5 смертельно опасных профессий

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Павел Зинченко
В миру существует множество опасных профессий. Военные, шахтеры, спасатели... Этот список можно продолжать очень долго. Но сегодня мы выделим из него пять таких, которые отличаются особым риском для жизни и только самые отважные могут попробовать свои силы в этих профессиях. Составить такой список нам помог портал mport.
Самые опасные профессии
Мексиканские копы
От работы в мексиканской полиции лучше воздержаться. Риск быть подстреленым
необычайно велик. Причиной всему — многолетняя война между наркокартелями и
государством. В результате, за 2012 год в стычкам между полицией и бандитами
погибли десятки тысяч человек, в том числе огромное количество копов.
Лесорубы
Далеко не каждый мечтает о том, чтоб на его голову грохнулось дерево.
Лесоруб – опасная работа, за которую берутся только храбрые и умелые парни. В
прошлом году только в США от поваленных деревьев погибло 104 человека.
Рыбаки на Аляске
Одна из наиболее опасных работ – рыбачить на особый вид крабов, которые
водятся на Аляске. Бюро статистических исследований труда в Америке насчитало
128 смертников на каждые 100 тысяч рыболовов. Причина – ужасные погодные
условия, которые вызывают опрокидывание лодок.
Охрана в Ираке
Охранять посольства США и Великобритании в Ираке – самоубийство. Но в
стране есть парни, которых этим не испугать. Им ни по чем даже статистика,
которая говорит о 121 летальном исходе подрядчиков, охранявших американское
посольство в Ираке.
Шоферы Гватемалы
Водить автобус в Гватемале опасно. Местные жители требуют от властей 10
тысяч машин, которые обязаны обслуживать население. А пока такого количества не
предоставили – бунтари попросту истребляют водителей автобусов. За 2012 год от
такого протеста пострадало 900 водителей.
Нужно иметь железные яйца, чтобы попытаться сделать карьеру на таких работах. Хотя кто знает — может некоторые из них идеально подошли бы тебе? Также издание "Комментарии" расскажет о четырех необычных профессиях для экстравагантных мужчин.
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