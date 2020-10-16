В офисе не так уже и плохо: топ-5 смертельно опасных профессий

В миру существует множество опасных профессий. Военные, шахтеры, спасатели... Этот список можно продолжать очень долго. Но сегодня мы выделим из него пять таких, которые отличаются особым риском для жизни и только самые отважные могут попробовать свои силы в этих профессиях. Составить такой список нам помог портал mport.

Самые опасные профессии

Мексиканские копы

От работы в мексиканской полиции лучше воздержаться. Риск быть подстреленым необычайно велик. Причиной всему — многолетняя война между наркокартелями и государством. В результате, за 2012 год в стычкам между полицией и бандитами погибли десятки тысяч человек, в том числе огромное количество копов.

Лесорубы





Далеко не каждый мечтает о том, чтоб на его голову грохнулось дерево. Лесоруб – опасная работа, за которую берутся только храбрые и умелые парни. В прошлом году только в США от поваленных деревьев погибло 104 человека.

Рыбаки на Аляске





Одна из наиболее опасных работ – рыбачить на особый вид крабов, которые водятся на Аляске. Бюро статистических исследований труда в Америке насчитало 128 смертников на каждые 100 тысяч рыболовов. Причина – ужасные погодные условия, которые вызывают опрокидывание лодок.

Охрана в Ираке





Охранять посольства США и Великобритании в Ираке – самоубийство. Но в стране есть парни, которых этим не испугать. Им ни по чем даже статистика, которая говорит о 121 летальном исходе подрядчиков, охранявших американское посольство в Ираке.

Шоферы Гватемалы





Водить автобус в Гватемале опасно. Местные жители требуют от властей 10 тысяч машин, которые обязаны обслуживать население. А пока такого количества не предоставили – бунтари попросту истребляют водителей автобусов. За 2012 год от такого протеста пострадало 900 водителей.

Нужно иметь железные яйца, чтобы попытаться сделать карьеру на таких работах. Хотя кто знает — может некоторые из них идеально подошли бы тебе? Также издание "Комментарии" расскажет о четырех необычных профессиях для экстравагантных мужчин.

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