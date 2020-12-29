В Милане выпал снег - невероятно красивые фото

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Кириєнко Анна
Недавно в Милане выпал снег. Невероятно красивыми фотографиями поделилось издание Reuters.
Красивые сказочные фото заснеженного Милана. Фото: Reuters
Природное явление превратило город в сказочное место. Жители Милана радуются зимней погоде и фотографируют сугробы.
Снег запорошил пустые ночные улицы. Теперь не нужно искать новогоднее настроение, его можно получить просто выйдя на улицу. Теперь украшенный гирляндами город выглядит по-настоящему праздничным и волшебным.
Коммунальные службы уже начали расчищать сугробы, чтобы движение по улицам и дорогам было максимально удобным.
Милан находится в северной Италии. Это одно из самых любимых туристических мест. В отличие от многих других итальянских городов , Милан не раскрывает сразу всю свою красоту с ходу: здесь нужно пробыть довольно долго, исследуя, изучая, пробуя на вкус.
Милан — важный город в мировой лирической опере. Именно здесь располагается известный Театр Ла Скала.
Это один из тех городов, который стоит увидеть после окончания карантина.
Напоминаем, что несмотря на карантин в этом году работают некоторые горнолыжные курорты. Поэтому мы рассказываем, как отдохнуть на горнолыжном курорте и остаться целым. Стоит обратить внимание на главные пункты, среди которых страхования, акклиматизация, употребление алкоголя, оценка своих сил и другие.
Сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, как открыть бутылку вина без штопора. Это можно легко сделать с помощью подручных материалов.
Также рассказываем, какой алкогольный напиток может оказаться опасным и вызвать сильное похмелье утром. Человек, который выпил 1-2 бокала этого напитка, чувствует сильное опьянение за короткий промежуток времени.
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