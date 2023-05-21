В каких странах Европы экономнее всего отдыхать этим летом

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Express.



Курорты Турции. Фото из открытых источников

Хороший отдых в этих странах можно организовать за несколько десятков евро в день. Дешевле всего, путешествие этим летом, обойдется в Турцию. Ежедневные расходы там составляют около 15 евро. В то же время, эта страна хорошо подходит туристам, которые любят пляжный отдых, исторические достопримечательности и уличную еду. Больше всего придется потратить, разве что на билет в Турцию. Хотя, если тщательно поискать, можно наткнуться на акции от перевозчиков.

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Второе место в списке недорогих стран для отдыха занимает Польша. Там ежедневные расходы составляют около 20 евро. Следующей в тройке лидеров является Болгария. На туризм там, путешественники тратят каждый день более 27 евро.

Далее следуют: Болгария (27 евро); Венгрия (32 евро); Румыния (37 евро); Хорватия (39 евро); Кипр (46 евро); Португалия (57 евро); Греция (62 евро); Испания (68 евро). Итак, самый дорогой среди бюджетных стран отдых стоит в Испании. На одного человека ежесуточно приходится примерно тратить 68 евро.

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