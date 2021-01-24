В какие страны чаще всего ездили украинцы в 2020 году

Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней карантинные ограничения, в 2020 году за границу смогли попасть более 11 миллион украинцев. Они совершили путешествия в 123 страны миры.

куда ездили украинцы в 2020 году (фото из открытых источников)

Согласно данным Государственной пограничной службы, самыми посещаемыми в прошлом году стали три страны: Польша (ее посетило около 4 млн украинцев), Венгрия (1 млн 635 тыс. человек) и Россия (1 млн украинцев).

Кроме того, большое количество граждан Украины в 2020 году посетили такие солнечные страны, как Турция (965 тыс. человек) и Египет (730 тыс. человек). Еще украинцы путешествовали в Румынию (626 тыс.), Беларусь (496 тыс.), Словакию (336 тыс.), Германию (222 тыс.) и другие страны.

А вот Украину в прошлом году посетило в три раза меньше иностранцев — около 3,4 млн человек. Чаще всего к нам приезжали гости из Молдовы (933 тыс. человек), Беларуси (более 463 тыс. человек), России (390 тыс.), Польши (272 тыс.), Румынии (229 тыс.) и других стран.

Подавляющее большинство иностранцев находились в Украине с частной и туристической целью, а 70 тыс. человек следовали через нашу страну транзитом.

Напомним, что туристическая сфера серьезно пострадала из-за распространения коронавирусной инфекции. Согласно данным Всемирного Совета по туризму и путешествиям, карантинные ограничения на поездки, отняли в 2020 году 4,7 трлн долларов из глобального валового внутреннего продукта. Но в связи с распространением вакцины против заболевания, растет надежда, что туризм возродится в 2021 году. Что об этом думают эксперты читайте в нашем материале.

Ранее "Комментарии" сообщало, что несколько дней назад для туристов со всего мира свои границы открыла Шри-Ланка.

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