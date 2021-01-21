Шри-Ланка открыла границы для туристов со всего мира - правила въезда

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Кириєнко Анна
С сегодняшнего дня туристы снова могут улететь в Шри-Ланку и отдохнуть под теплым солнцем. Страна будет пускать туристов со всего мира.
Куда полететь во время карантина - Шри-Ланка. Фото: deluxe.voyage
Такое решение было заранее принято Министерством туризма совместно с Министерством здравоохранения. Чтобы обезопасить своих туристов от коронавируса, власти разработали специальные протоколы и процедуры, которые сделают отдых максимально приятным и безопасным.
Также в стране был создан специальный сайт, на котором отдыхающие могут получить информационную поддержку и следить за ситуацией и новостями, связанными с коронавирусом и туризмом.
Власти Шри-Ланки сообщили, что страна может проводить 2 500 ПЦР-тестов в день. Однако делать каждому туристу нужно их за собственные деньги.
1. Нужно получить электронную визу и приобрести специальную страховку стоимостью 12 долларов с покрытием расходов, связанных с COVID-19 на период 1 месяц.
2. При въезде в страну необходимо подать декларацию о состоянии здоровья. Также нужно показать отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 96 часов до посадки на рейс.
3. По прибытию в страну вы должны пройти не менее двух ПЦР-тестов за свои деньги.
4. После въезда в страну необходимо пройти 14-дневный период пребывания в определенных правительством сертифицированных гостиницах.
Министерство здравоохранения сообщало, что на данный момент Шри-Ланка относится к "зеленой" карантинной зоне. Поэтому, когда вы вернетесь из путешествия домой, вам не нужно будет идти на самоизоляцию.
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