В известных музеях мира заговорят на украинском

Первая леди Украины сообщила, что в известных музеях мира планируют ввести украиноязычные аудиогиды.



Фото: Savita Travel

Во время открытия Международного онлайн-форума культурной дипломатии Елена Зеленская сообщила о ряде договоренностей с культурными объектами по всему миру. Вскоре в музеях Франции, Италии, Израиля, Германии и Великобритании украинский турист будет иметь возможность прослушать экскурсию на своем родном языке.

Жена Зеленского сообщила, что за полгода некоторые музеи и галереи Австрии, Турции, Азербайджана и Латвии уже успели ввести украиноязычные аудиогиды.

В музеях Черногории и Литве внедрение украиноязычной экскурсии в аудиогиды находится на финальной стадии. Как отметила Елена Зеленская, в этих культурных заведениях осталось перевести и озвучить часть информации.

Отмечается, что заключены соглашения с пятью новыми музеями в рамках проекта. В дальнейшем сотрудничество будет продолжаться с культурно-образовательными учреждениями Франции, Италии, Израиля и Германии.

Первая леди рассказала о совместной работе с израильским Мемориальным комплексом истории Холокоста "Яд ва-Шем". Стороны находятся на финальной стадии подготовки украинской версии аудиогида. Им осталось доработать технические моменты, которые остались после стадии перевода.

Вскоре украинский заговорят в Колизее, Ватикане и в Версале. Запись украинского аудиогида ожидается также и в Лондонском Тауэре.

В планах первой леди Украины охватить как можно больше музеев и культурно-образовательных учреждений, чтобы в будущем туристы имели возможность прослушать экскурсию на украинском языке в любой точке мира.

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