В Греции продается целый остров: какая цена

Греческий остров Трагониси, расположенный в Эгейском море, выставлен на продажу. За скалистый остров площадью 250 гектаров нужно будет заплатить 50 млн. евро. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Greek Reporter.



В Греции остров Трагониси продают за 50 млн евро. Фото из открытых источников

Греческий ресурс Greek Reporter сообщил, что местное агентство по недвижимости ZL Development Mykonos Golden Luxury объявило продажу острова Трагониси, который находится к востоку от популярного среди туристов острова Миконос. Кроме того, агентство согласно продать, как целый остров, так и его часть.

На острове практически нет зелени и большую часть его территории покрывают острые скалы и гравий. Однако, летом к Трагониси периодически отправляются лодки. Они доставляют в эту местность дайверов, которых привлекают пещеры с бирюзовой чистой водой, ставшие идеальным местом для плавания.

Кроме того, на скалах построена небольшая часовня, где один раз в год, 11 июня, проводятся религиозные мероприятия исключительно при участии мужчин в честь святых Варнавы и Варфоломея.

Агентство недвижимости, выставившее ценник на остров Трагониси, предлагает еще несколько островов на продажу. Среди них есть остров Макри в Ионическом море, который, несмотря на стартовую цену в 3,8 млн евро в 2022 году, все еще ждет своего покупателя. Макри входит в группу островов Эхинадес, шесть из которых были приобретены в 2013 году эмиром Катара Хамадом бин Халифой Аль Сани за 10 миллионов долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Испании выставили на продажу поселок по цене квартиры.

Также "Комментарии" писали о хорватском городе, в котором продают дома за несколько евро.