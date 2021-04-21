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В Черногорию можно будет попасть без ПЦР-теста - детали

Черногория значительно упростила условия пересечения границы для украинцев и граждан других стран

сегодня, 11:45
Автор:

Кириєнко Анна

Граждане Украины смогут путешествовать Черногорией без лишних хлопот. Туристы освобождаются от обязательной сдачи ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщил министр финансов и социальной защиты страны Милойко Спайич.

В Черногорию можно будет попасть без ПЦР-теста - детали

Въезд в Черногорию: в страну можно путешествовать без ПЦР-теста. Фото: kuku.travel

Кроме того, свободно путешествовать Черногорией без каких-либо ограничений смогут и граждане других стран.

"С радостью сообщаем вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021 для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование", — заявил на своей странице в Твиттере Милойко Спайич.

Министр финансов и социальной защиты Черногории сообщил, что туристический сезон в Черногории начнется с 26 апреля. То есть уже через пять дней.

Однако министр не уточнил, когда именно будет утвержден свободное пересечение границы и как будет работать данная схема от власти.

Напомним, что за период пандемии коронавируса в Черногории зафиксировано 95 000 случаев заражения коронавируса. Погибло от болезни более 1,4 тысячи пациентов.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что в других странах наоборот усилили карантинные ограничения. Например власти Италии изменили правила въезда для иностранцев из стран Европейского союза. Чтобы попасть в Италию туристам с ЕС придется пробыть на самоизоляции 5 дней. Карантин будет обязательным для всех, даже для людей, которые имеют отрицательный тест на коронавирус.

В Израиле также начали действовать обновленные правила для въезда граждан из стран с повышенным риском заболеваемости коронавирусом, и для украинцев. Об этом читайте в нашем материале.


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Источник: https://twitter.com/MickeySpajic/status/1384490203541393408
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