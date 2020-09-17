«Укрзализниця» возобновляет курсирование скоросных поездов между Киевом и Харьковом

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Дмитрий Симоненко
Уже со следующей пятницы возобновляется курсирование скоростных
поездов Интерсити+ сообщением Киев — Харьков. Об этом сегодня, 17
сентября, сообщила пресс-служба компании.
Источник: tsn.ua
Пассажироперевозки будут осуществляться поездами Hyundai.
В железнодорожной компании также добавили, что в связи с ремонтными
работами железнодорожных путей в период с 15 по 23 октября в расписании
движения поездов произойдут изменения - вместо поезда №724/723 Киев
— Харьков будет курсировать поезд №720/719 Киев — Харьков.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что с 14 сентября компания "Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов по ряду станций из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавируса.
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