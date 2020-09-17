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«Укрзализниця» возобновляет курсирование скоросных поездов между Киевом и Харьковом

В период с 15 по 23 октября в расписании движения поездов произойдут изменения

сегодня, 17:26
Автор:

Дмитрий Симоненко

Уже со следующей пятницы возобновляется курсирование скоростных поездов Интерсити+ сообщением Киев — Харьков. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщила пресс-служба компании.

«Укрзализниця» возобновляет курсирование скоросных поездов между Киевом и Харьковом

Источник: tsn.ua

Пассажироперевозки будут осуществляться поездами Hyundai.

"Укрзализныця" восстанавливает следования скоростного поезда Интерсити+ №724/723 Киев — Харьков. Он будет отправляться в рейсы ежедневно с 25 сентября 2020 года и останавливаться на станциях "Дарница", "Миргород" и "Полтава-Киевская". Пассажиров будут обслуживать электропоезда Hyundai. Всего между Киевом и Харьковом будут курсировать три скоростных поезда", — говорится в сообщении.

В железнодорожной компании также добавили, что в связи с ремонтными работами железнодорожных путей в период с 15 по 23 октября в расписании движения поездов произойдут изменения - вместо поезда №724/723 Киев — Харьков будет курсировать поезд №720/719 Киев — Харьков.

"Из столицы он будет отправляться 15, 16, 18, 22 и 23 октября, из Харькова — 16, 17, 19, 23 и 24 октября. Этот поезд делает остановки в "Борисполе", "Гребешки", "Миргороде", "Полтаве" и на других станциях. После завершения ремонтных работ Интерсити+ №724/723 Киев — Харьков восстановит следование", — отметили в сообщении.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что с 14 сентября компания "Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов по ряду станций из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавируса.


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