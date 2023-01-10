Украина укрепила свои позиции в рейтинге силы паспорта Henley Passport Index

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Slava Kot
В ежегодном международном рейтинге Henley Passport Index учитывается сила паспорта, то есть, в какое количество стран владелец паспорта может попасть без предварительного получения визы. Украина улучшила свои показатели по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на
Украина улучшила позиции в рейтинге паспортов. Фото из открытых источников
Владелец украинского паспорта без предварительного получения визы может посетить 144 страны и территории из 227, представленных в рейтинге от Henley Passport Index. Таким образом, Украина заняла 36 место, десять лет назад украинцы имели возможность посещать по такому критерию меньше стран и оказались на 60 месте. Таким образом, сила паспорта выросла на 24 позиции.
По этому показателю Украина значительно обошла Россию (49 место), Грузию (50), Турцию (51) и Белоруссию (68). Первое место в рейтинге заняла Япония со 193 баллами.
Первые 5 позиций рейтинга силы паспорта Henley Passport Index выглядят так:
Интересно, что эксперты рейтинга прогнозируют, что украинский паспорт со временем может оказаться среди сильнейших и попасть в 10 индекс Henley Passport.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге самых опасных стран мира в 2023 году. В список опасных стран попала и Украина, воюющая против Российской Федерации. Украину периодически обстреливают ракетами и дронами, а деоккупированные территории до сих пор остаются заминированными.
Также "Комментарии" писали о ключевом моменте, когда закончится российская агрессия в Украине.
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Обсуждения
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7575
10 января 2023, 18:31
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