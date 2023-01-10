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Украина укрепила свои позиции в рейтинге силы паспорта Henley Passport Index

За последние 10 лет паспорт гражданина Украины поднялся более чем на 20 позиций, Россия и Беларусь значительно ниже.

10 января 2023, 17:46
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Автор:

Slava Kot

В ежегодном международном рейтинге Henley Passport Index учитывается сила паспорта, то есть, в какое количество стран владелец паспорта может попасть без предварительного получения визы. Украина улучшила свои показатели по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Henley Passport Index.

Украина укрепила свои позиции в рейтинге силы паспорта Henley Passport Index

Украина улучшила позиции в рейтинге паспортов. Фото из открытых источников

Владелец украинского паспорта без предварительного получения визы может посетить 144 страны и территории из 227, представленных в рейтинге от Henley Passport Index. Таким образом, Украина заняла 36 место, десять лет назад украинцы имели возможность посещать по такому критерию меньше стран и оказались на 60 месте. Таким образом, сила паспорта выросла на 24 позиции.

По этому показателю Украина значительно обошла Россию (49 место), Грузию (50), Турцию (51) и Белоруссию (68). Первое место в рейтинге заняла Япония со 193 баллами.

Первые 5 позиций рейтинга силы паспорта Henley Passport Index выглядят так:

  • Япония – 193;
  • Сингапур, Южная Корея – 192;
  • Германия, Испания – 190;
  • Италия – 189;
  • Австрия – 188.

Интересно, что эксперты рейтинга прогнозируют, что украинский паспорт со временем может оказаться среди сильнейших и попасть в 10 индекс Henley Passport.

Украина укрепила свои позиции в рейтинге силы паспорта Henley Passport Index - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге самых опасных стран мира в 2023 году. В список опасных стран попала и Украина, воюющая против Российской Федерации. Украину периодически обстреливают ракетами и дронами, а деоккупированные территории до сих пор остаются заминированными.

Также "Комментарии" писали о ключевом моменте, когда закончится российская агрессия в Украине.



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Источник: https://www.henleyglobal.com/newsroom/press-releases/2023-passport-index-global-mobility-q1
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Обсуждения

7575

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