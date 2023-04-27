Украина готовится открыть гражданские авиарейсы – французский министр

Министр транспорта Франции Клеман Бон сообщил, что Украина работает над механизмом открытия авиапространства для самолетов гражданской авиации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Украина готовится открыть воздушное пространство. Фото из открытых источников

Французский министр Клеман Бон уверяет, что украинские пилоты проходят практику на симуляторах на территории его страны, чтобы в будущем возобновить авиаполёты в Украине.

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"Это действительно очень нужная вещь. Момент, когда над Украиной возобновят полеты гражданской авиации, я надеюсь, наступит как можно быстрее", — говорит Бон и добавляет, что без практики пилоты не будут иметь права возобновить свою работу.

Французский чиновник подчеркнул, что его страна помогает в этом вопросе и надеется на полное или частичное открытие авиапространства в ближайшее время. Клеман Бон добавил, что украинские чиновники работают над этим вопросом.

"Как я понял, у Украины уже есть определенные соображения по этому открытию, и в Киеве упорно над этим работают", — говорит министр транспорта Франции и добавляет, что главным требованием остается безопасность.

Напомним, что Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский пилот Karaya объяснил, почему Украине нужны только истребители F-16. Он сравнил американский самолет с другими современными военными истребителями Mirage 2000 и Eurofighter.

Также "Комментарии" писали о том, на каком месте в списке нужд Украины находятся западные истребители.