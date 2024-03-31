Удивительное место в Италии: оно похоже на аэропорт, но это не так



















За час путешествия от Венеции расположен поселок Вилламарцана с населением около тысячи человек. Именно в нем стоят два больших самолета, вертолет и диспетчерская башня. Может показаться, что это заброшенный аэропорт, однако первое впечатление обманчиво – на самом деле это заброшенный ресторан.



Заброшенный ресторан "Микеланджело да Винчи". Фото из открытых источников

В 2000 году итальянец Джиджи Стекка воплотил свою мечту и открыл ресторан. Итальянец стремился создать нечто уникальное и раньше невиданное. На дизайн ресторана его вдохновил собственный опыт. Стекка руководил заведениями для престарелых и часто слышал от них об одном желании.

"Я работал заведующим в двух домах для пожилых людей десять лет. Еще помню, что многие пожилые люди, когда видели в небе самолет, говорили мне, что хотели бы на нем полететь. Моей мечтой было создать в этих двух самолетах ресторан, особенно для детей и пожилых людей, которые никогда не летали", — объяснил Джиджи Стекка.

Мужчина приобрел для этого два самолета: DC-6 и Ту-154. Бизнесмен расположил их у здания похожего на диспетчерскую башню и украсил место многочисленными картинами Леонардо да Винчи и Микеланджело. Именно поэтому ресторан получил название Микеланджело да Винчи.

Уникальный ресторан сразу стал популярен среди туристов. Посетители хвалили атмосферу, кухню, а также пиво, которое самостоятельно варил Джиджи Стекка.

"Очень уникальное место, очень красивая и прекрасная кухня. Встречали очень тепло. Абсолютная рекомендация!" – оценил итальянский ресурс для оценки ресторанов Restaurantguru.

Несмотря на сотни довольных клиентов, ресторан был закрыт. Это произошло из-за судебного иска итальянских властей, в котором указывалось, что ресторан нарушает строительные нормы. После длительных судебных процессов ресторан в конце концов был закрыт в 2014 году.

Сегодня место заброшено. Самолеты покрылись грязью и из них отчасти облезла краска. Сама территория выглядит заброшенной и поросшей растительностью.

Несмотря на это, ресторан "Микеланджело да Винчи" может обрести новую жизнь. В 2021 году территория с имуществом, в том числе и самолетами, была продана итальянскому бизнесмену Джанлуке Бертину. Предприниматель подтвердил, что инвестирует в заброшенный ресторан более 600 тыс. евро и ожидает возвращения популярности заведения в будущем. Открытие "Микеланджело да Винчи" запланировано на 2024 год.

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