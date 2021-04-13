Ученый нашел на Марсе змей и больших жуков

Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо предположил, что на Марсе обитают большие жуки. Об этом говорится в статье ученого.

Марс (фото из открытых источников)

"Среди марсианской фауны наблюдается очевидное разнообразие, похожее на земных насекомых. Жителей Марса можно интерпретировать как весьма сложные организмы — на это указывает наличие крыльев, сложная структура конечностей и так далее", — пишет Ромозер.

Ученый потратил годы на изучение фотографий поверхности Красной Планеты, сделанных марсоходами. Он уверен, что на многих из них отражены странные структуры, подозрительно напоминают насекомых — как живых, так и окаменелых. Более того, некоторые из силуэтов, по его мнению, подозрительно напоминают змей.

Напомним, мини-вертолет Ingenuity, принадлежащий национальному управлению США по аэронавтике и исследованиям космоса – NASA, осуществил успешную посадку на Марсе. Об этом агентство сообщило в своем Twitter. "Приземление вертолета MarsHelicopter подтверждено! Путешествие в 293 миллиона миль — 471 миллион километров на борту NASAPersevere закончилось последним падением на 10 см от живота марсохода на поверхность Марса сегодня. Следующая веха? Пережить ночь", — говорится в сообщении NASA.Подчеркнем, что ровер Perseverance прибыл на Марс 18 февраля. В полете он находился в течение семи месяцев и за это время прислал в агентство несколько снимков и записей с места посадки на "красной планете".

Отметим, что ранее в NASA анонсировали первый исторический полет на Марс после 11 апреля. Также в компании сообщали, что высота первого полета составит 3 метра. В дальнейшем вертолет планируют поднимать до 5 метров. Этот аппарат в течение суток должен будет зарядиться с помощью солнечной панели. Во время полетов на Марсе он будет осуществлять аэрофотосъемку местности вокруг марсохода.

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