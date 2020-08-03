Туризм в Черногории терпит колоссальные убытки из-за пандемии: владельцы отелей сдают номера за бесценок

Процент туристического населения в Черногории впервые снизился на 92% в сравнении с 2019 годом, что составляет исторический максимум убытков для инфраструктуры, направленной на отдых и развлечения Об этом сообщают данные местного портала Vijesti.me.

Рестораторы и владельцы небольших пабов у моря сетуют, что их заведения даже в выходные вечера заполнены лишь наполовину, управляющие гостиниц и хозяева частных квартир снизили цены и предлагают регулярные скидки для жильцов, снимающих апартаменты посуточно. Также без работы остаются и гиды, которые утверждают, что центральные части городов практически лишены гостей.

"Старый город не был таким пустым в течение десятилетий. Старая часть города была самым посещаемым местом в летние месяцы, а в этом году полностью пуста. Почти никто не ходит по улицам, пляжах, рестораны пустые, музеи - тоже без посетителей", - отмечается в сообщении.

Согласно данным туристических агентств, Черногория за сезон приняла до 15 000 туристов, что существенно ударило по бюджету регионов.

Причина такого упадка одна - пандемия, которая продолжает наносить критические удары по экономике целых стран и кошелькам рядовых граждан.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще в мае Всемирная организация по туризму при ООН рассказала, как может ударить пандемия коронавируса по экономике мирового туризма. Тогда речь шла об уменьшении числа туристов от 850 млн до 1,1 млрд человек, потере экспортной выручки от туризма от 910 до 1,2 трлн долларов, а также о сокращении 100-120 млн прямых рабочих мест в сфере туризма.





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