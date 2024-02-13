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Туристка попала в тюрьму в Египте: это может произойти с каждым

Обычный отдых в Египте превратился в настоящий кошмар для французской туристки, которую посадили в камеру за статуэтку.

сегодня, 17:55
Автор:
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Slava Kot
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Французская туристка, по имени Натали после отдыха в Египте, планировала вернуться домой, однако была арестована в аэропорту Луксора из-за небольшой статуэтки, которую женщина купила в память о путешествии в страну пирамид. Местная полиция обвинила женщину в хранении и торговле древностями.

Туристка попала в тюрьму в Египте: это может произойти с каждым

В Египте арестовали туристку за купленную статуэтку. Фото из открытых источников

После 10 дней отдыха в Египте французская туристка должна была лететь домой. Однако в аэропорту местные сотрудники таможни с помощью рентгена заметили что-то необычное в чемоданах 56-летней женщины. Это была небольшая статуэтка, которую таможенники классифицировали как древность возрастом 4,5 тыс. лет.

Женщина объяснила, что она купила фигурку персонажа с набедренной повязкой, сидящего и держащего руки на коленях за 250 евро в местном отеле. Объяснения туристки не убедили вызвавших полицию таможенников. Назначенный судом адвокат сообщил Натали, что ее признали виновной и заключили под стражу. Женщина была отправлена на несколько дней в 10-метровую камеру с 40 другими арестованными.

Через два дня туристка предстала перед новым судом, в котором вызвали галериста, продавшего ей статуэтку, чтобы тот объяснил, что фигурка является копией. Несмотря на то, что судья остановил производство, Натали не освободили с камеры. Лишь после вмешательства французского посла туристка вернулась в Париж.

Теперь женщина получила пожизненный запрет на въезд в Египет. Несмотря на это, 56-летняя Натали не планирует на этом останавливаться, а потребует от Египта снятия запрета и официального признания закрытия дела.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о странах, в которые ездили отдыхать украинские туристы в 2023 году.

Также "Комментарии" писали о таможеннике египетского аэропорта, заметившем необычное поведение пассажира. Он не ожидал найти такой багаж у туриста.



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