У Таїланді знайшли тіло мертвого російського туриста

В начале сентября в Таиланде в канаве у пляжа Карон нашли тело 27-летнего российского туриста. Полиция сообщает о многочисленных травмах россиянина и считает, что тот мог погибнуть после стычки с бандой.



В канаве в Таиланде обнаружили тело российского туриста. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Bangkok Post, 3 сентября полиция получила сообщение от местного жителя о мертвом теле в канаве. Человек лежал на спине и был одет только в шорты. Полиция приехала на место инцидента и обнаружила, что у погибшего были многочисленные травмы, в том числе раны около глаз, сильный ушиб вокруг левого уха и глубокие порезы обеих рук. Также выяснилось, что его избивали тупым предметом.

У тела следователи обнаружили дорожную сумку с паспортом, другими документами и ноутбуком Macbook. Паспорт показал, что мертвым мужчиной оказался 27-летний гражданин России Илья Орлов. Он прибыл в Пхукет 24 января 2024 года по 90-дневному безвизовому режиму. Его виза закончилась 22 июля, и он ее продлил, поехав в Малайзию и вернувшись обратно.

Правоохранительные органы Таиланда считают, что мужчину убили в другом месте, а тело российского туриста впоследствии притащили на пляж и сбросили в канаву. Для определения точной причины смерти тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи также проверяют записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить детали происшествия. Предварительной версией считается стычка с бандой, которая привела к избиению и смерти россиянина. Вместе с погибшим в Таиланд прибыла его жена, но ее местонахождение пока неизвестно.

Таиланд – один из популярнейших туристических маршрутов россиян. После полномасштабного вторжения РФ в Украину и санкций против России, количество российских туристов в азиатской выросло, что создало напряжение между местными жителями и россиянами. Тайцы жалуются, что россияне незаконно работают, избегают налогов, а также отбирают работу у местных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что голый российский турист гулял по деревне в Таиланде и пытался изнасиловать корову.

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