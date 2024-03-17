Туристические ловушки: 10 мест, которые путешественники назвали наиболее переоцененными

В мире существует сотни туристических достопримечательностей, которые нужно увидеть при жизни. Однако иногда наши ожидания не совпадают с реальностью, а популярные туристические места разочаровывают. Согласно последнему опросу путешественников Стоунхендж назван наиболее разочаровывающим туристическим объектом.



Среди популярных туристических мест Стоунхендж больше всего разочаровывает туристов

Британское издательство путеводителей Rough Guides провело масштабный опрос относительно мест, наиболее разочаровывающих туристов.

Согласно опросам, Стоунхендж был признан наиболее переоцененной туристической достопримечательностью мира. Путешественники были беспощадны к объекту в 4,5 тыс. лет, указывая, что это только "куча камней" и объясняли, что там не на что смотреть. Также много нареканий было в атмосферу Стоунхенджа и запреты для туристов во время его посещения. Например, пройтись между камнями и коснуться их можно дважды в год – во время летнего и зимнего солнцестояния. Однако больше всего нареканий и разочарований было относительно масштабов Стоунхенджа, который оказался гораздо меньше ожиданий туристов.

На втором месте среди туристических мест, ставших разочарованием для путешественников, оказалась Эйфелева башня. Несмотря на то, что объект очень популярен и в среднем за день его посещает 25 тыс. человек, многие путешественники покидают место разочарованными. Путешественники жалуются, что вид с Эйфелевой башни не компенсирует расходы, связанные с ценой и длинными очередями. Кроме того, из самой популярной достопримечательности Франции практически ничего не видно в пасмурные или дождливые дни.

Тройку лидеров среди мест, ставших одними из крупнейших туристических ловушек, стал Центральный парк, расположенный в центре Манхеттена. Несмотря на то, что сердце Нью-Йорка является одним из самых известных парков мира и имеет озера, катки, зоопарк, театр под открытым небом, путешественники считают это туристическое место переоцененным. В частности, они отмечают, что это просто городской парк с очень плохим обслуживанием. Также путешественники разочаровались его размерами: 4 км на 800 метров.

10 туристических объектов, которые путешественники назвали наиболее переоцененными:

1. Стоунхендж

2. Эйфелева башня

3. Центральный парк

4. Ниагарский водопад

5. Статуя Свободы

6. Сиднейский оперный театр

7. Колизей

8. Версаль

9. Большой каньон

10. Лувр

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