Эксперты для издания "Комментарии" озвучили туристические итоги 2021 года (как въездной, так и выездной туризм), а также рассказали о перспективах отрасли в 2022-м.

Туристические итоги года: где и как чаще всего отдыхали украинцы - фото из открытых источников

Турция летом побила все рекорды по количеству рейсов и принимала на своих курортах по 60 тысяч наших граждан в неделю

Исполнительный директор Украинской Ассоциации туристических агентств (УАТА) Павел Григораш обращает внимание, что 2021 год был не вполне однозначным – и итоги сильно отличаются, в зависимости от сегмента.



"Например, в сегменте пакетных туров в Европу – ситуация была не лучшая, в то время, как рынок пакетных туров по массовым пляжным направлениям процветал. Оценивая рынок с точки зрения турагентского бизнеса, могу сказать, что год был хорошим, особенно на фоне 2020-го. Турция летом побила все рекорды по количеству рейсов и принимала на своих курортах по 60 тысяч наших граждан в неделю", – отмечает Павел Григораш.

По его словам, часть туристов, кто раньше путешествовала самостоятельно, особенно по Европе, в этом году выбрали пакетные туры. Ведь в таком случае турагент берет на себя всю головную боль, связанную с выяснением, кому куда можно, какие нужны тесты/сертификаты/анкеты для пересечения границы и т.п.

"Ожидаем, что новый год будет не хуже, чем 2021-й, и с оптимизмом смотрим в будущее", – резюмирует исполнительный директор (УАТА).

Коронавирус и ограничения для выезда украинцев подтолкнули всех к тому, чтобы начать путешествовать по Украине

Глава Всеукраинской Ассоциации туроператоров Игорь Голубаха акцентирует, что 2021 год и начало 2022-го точно прошли лучше, чем 2020-й, проваленный коронавирусом.

"Сработала отложенная потребность людей в отдыхе. Как летний сезон был более результативным, так и новогодние праздники оказались более насыщенными и интересными для туроператоров, – отмечает Игорь Голубаха. – Лидеры зарубежного отдыха традиционны для украинцев: первое место – Турция, второе – Египет. А третье поделили между собой Греция и Черногория. Греция ушла бы в отрыв, но сказалось банкротство одного из популярных греческих туроператоров, с которым было много контрактов у его украинских коллег. В итоге сорвались поездки ряда украинцев в Грецию".

Если говорить о неких прорывах, таковым стало то (и многие украинцы это заметили), что к нам прибыло много туристов-мусульман. Их можно было встретить на улицах Киева, Львова, в Буковеле.

"Для нас это неожиданностью не стало, потому что весь 2020 год Всеукраинская Ассоциация туроператоров, посольство Украины в Саудовской Аравии провели в работе, в контактах с саудовскими авиакомпаниями, с соответствующим туроператорами. Подготовили запуск программы, которая начала активно работать в 2021-м. Надеемся, сейчас будет заинтересованность не только саудовцев в прибытии к нам, но и у украинцев – в отдыхе в Саудовской Аравии. Он там достаточно комфортен как по гостиницам, так и по прочим условиям", – уверяет Игорь Голубаха.

Еще одним позитивом, по его словам, стало то, что в конце 2021 года возобновились прямые авиаперелеты на Кубу. То есть, кубинский продукт стал более доступным для украинцев.

"На сегодняшний день большой самолет летает туда полный, выполнено уже три рейса, причем два – в этом году. Интерес к Кубе возрождается. Многие украинцы летают туда. Буквально сегодня у меня была встреч с кубинским послом. Проговариваем – как расширить взаимодействие. Думаю, программа пойдет, и украинцы вспомнят это достаточно интересное направление", – говорит Игорь Голубаха.

Что касается внутреннего туризма, то в топе украинских курортов, по словам эксперта, остаются черноморские, Азов, Западная Украина – Буковель, Славское.

"Кстати, карпатские курорты становятся круглогодичными, потому что идет профессиональное развитие. Разрабатываются пешие маршруты, конные, велосипедные. Идет активизация разного вида туризма, в том числе сельского. Всё это делает внутренние курорты более посещаемыми, более доступными для украинцев, – поясняет Игорь Голубаха. – Конечно, предстоит сделать еще много. Нужно выводить отрасль из тени, чтобы была здоровее конкуренция, чтобы как можно профессиональнее работали как гостиницы, так и туроператоры. Но позитив уже виден. Приятно, что всё более громко о себе заявляют Херсонщина, Хмельнитчина, Волынь. Коронавирус и ограничения для выезда украинцев подтолкнули всех к тому, чтобы начать путешествовать по Украине. Не совсем еще есть соответствие цены и качеств услуг. Но та конкуренция, которая создается между регионами, дает надежду, что это качество будет расти, а цены – стабилизироваться".

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