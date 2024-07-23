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Турецкие курорты, которые заменят греческие острова

Туристы ищут альтернативы Греции: Турция предлагает курорты с греческим колоритом по доступной цене

сегодня, 16:39
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Черновалова Кристина

Лето 2024 выдалось для Греции нелегким: пожары, наводнения и новые туристические налоги заставляют путешественников искать альтернативы. Турция, всегда славившаяся гостеприимством и доступными ценами, становится новым фаворитом. Издание Travel Off Path составило список из четырех турецких курортов, которые не уступают по красоте и очарованию греческим островам, но при этом радуют кошелек.

Турецкие курорты, которые заменят греческие острова

Турецкие курорты, которые заменят греческие острова

Бодрум

Белоснежные домики, увитые яркими бугенвиллеями, древние руины и километры песчаных пляжей – Бодрум покоряет с первого взгляда. Греческое наследие здесь ощущается во всем: от кухни до традиций. А цены на проживание значительно ниже, чем на соседнем острове Кос.

Турецкие курорты, которые заменят греческие острова - фото 2

Мармарис

Кристально чистые воды Бирюзового побережья, оживленная Бар-стрит и спокойные галечные пляжи – Мармарис удовлетворит любые запросы. И при этом обойдется значительно дешевле, чем популярный греческий остров Родос.

Турецкие курорты, которые заменят греческие острова - фото 3

Сельчук

Этот тихий городок – настоящий рай для любителей истории. Здесь находится Эфес, древний греческий город, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Погрузитесь в атмосферу античности, не переплачивая за билеты и проживание.

Турецкие курорты, которые заменят греческие острова - фото 4

Имброс/Гекчеада

Этот остров с богатой историей и потрясающими пейзажами Северного Эгейского моря когда-то принадлежал Греции. Здесь до сих пор сохранились следы греческого прошлого, а цены на проживание радуют своей доступностью.

Турецкие курорты, которые заменят греческие острова - фото 5

Эти курорты не только предоставляют комфорт и красоту, сопоставимые с греческими аналогами, но и делают это с учетом современных потребностей туристов, стремящихся совместить культурное обогащение с отдыхом на море.



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Источник: https://www.traveloffpath.com/4-destinations-in-turkiye-that-are-just-as-beautiful-as-greece-but-far-cheaper/
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