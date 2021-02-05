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Турция сообщила, когда откроет туристический сезон 2021

Туристический сезон в Турции будет открываться постепенно

сегодня, 09:10
Автор:

Кириєнко Анна

Власти Турции сообщили, когда страна откроет туристический сезон 2021. Данную информацию сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой изданию HaberTurk.

Турция сообщила, когда откроет туристический сезон 2021

Когда Турция откроет туристический сезон для иностранцев. Фото: horosho-tam.ru

По словам министра, Турция ждет тех, кто желает отдохнуть уже в апреле. Сначала власть наладит внутренний туризм, потом начнет пускать иностранцев.

"Наша цель — начать туристический сезон в апреле. Мы планируем начать с туристических регионов. Сезон начнется с Средиземного моря и постепенно перейдет к Эгейскому региону", — подчеркнул Мехмет Нури Эрсой.

Напомним, что Турция славится не только теплом, удобными гостиницами и пляжами. Там много достопримечательностей, среди которых термальные источники Памуккале, Храм Святой Софии и Каппадокия, где каждое утро поднимается в воздух несколько сотен ярких воздушных шаров.

Министерства здравоохранения Турции сообщило, за период пандемии коронавируса в стране заразились более 2,5 миллиона человек, из которых 26 000 умерли. За последние сутки зафиксировано 627 случаев заражений.

Ранее сообщалось, что туристов, которые мечтают отдохнуть в Турции, обяжут иметь при себе негативный ПЦР-тест для въезда в страну. Лица, у которых не окажется отрицательного результата анализа на коронавирус, не будут допускаться к вылету вообще. Интересно, что подобные ковидные ограничения не касаются пассажиров младше 6 лет. Полный список правил, которых нужно придерживаться иностранным туристам во время пересечения границы Турции, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что власти Турции одобрили китайскую вакцину. Так, агентство фармацевтических препаратов Турции выдало разрешение на экстренное применение вакцины от коронавируса CoronaVac китайской компании Sinovac. Детали читайте здесь.


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Источник: https://www.haberturk.com/son-dakika-kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-haberturk-te-konustu-2961832
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