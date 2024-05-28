Топ-7 лучших пляжей мира для отдыха в 2024 году

Путешествия на пляж — одно из самых популярных направлений отдыха. В этом обзоре мы представляем топ-7 лучших пляжей мира, которые привлекают туристов своей красотой, уникальным расположением и высококачественными услугами.

Где отдохнуть у моря: лучшие пляжи планеты

1. Грейс Бэй (Теркс и Кайкос)

Грейс Бэй, расположенный на островах Теркс и Кайкос, постоянно занимает высокие позиции в мировых рейтингах пляжей. Этот пляж известен своими белоснежными песками и кристально чистой водой. Площадь пляжа составляет около 12 километров, что делает его идеальным местом для длительных прогулок на свежем воздухе.



2. Наваджио (Греция)

Пляж Наваджио на острове Закинф заключен между высокими утесами и известен своим затонувшим кораблем, который придает месту особый шарм. Этот пляж доступен только с моря, что делает его посещение захватывающим приключением.



3. Анс-Сурс-Д'Аржан (Сейшелы)

Этот пляж часто называют одним из самых красивых в мире. Расположенный на острове Ла-Диг, пляж украшен гигантскими гранитными валунами, окруженными лазурными водами и тропическим зеленым лесом.



4. Байя-ду-Санчо (Бразилия)

На острове Фернанду-ди-Норонья, Байя-ду-Санчо считается одним из самых захватывающих пляжей. Свою популярность пляж завоевал благодаря непревзойденной яркости морских пейзажей и возможности наблюдения за морскими черепахами.



5. Кампс Бэй (Южная Африка)

Расположенный в пригороде Кейптауна, Кампс Бэй привлекает туристов видом на Двенадцать Апостолов и близостью к Table Mountain. Пляж идеально подходит для тех, кто ищет активный отдых, включая виндсерфинг и парапланеризм.



6. Пляж Ланікаи (Гавайи, США)

Ланікаи, что в переводе с гавайского означает "небесное море", является одним из самых живописных пляжей на Гавайях. Этот пляж известен своими мягкими белыми песками и спокойными водами, что делает его идеальным местом для купания и каякинга.



7. Майя Бэй (Таиланд)

Майя Бэй, известный благодаря фильму "Пляж" с Леонардо Ди Каприо, находится на острове Ко Пхи Пхи. Этот пляж был временно закрыт для восстановления экосистемы, но снова открыт для туристов, предлагая великолепные виды и чистую воду



Эти пляжи не только обладают выдающейся красотой, но и предлагают разнообразные возможности для активного отдыха и релаксации. Выбирая один из этих пляжей для отпуска, можно не сомневаться в качестве и уровне услуг.