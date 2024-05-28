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Топ-7 лучших пляжей мира для отдыха в 2024 году

Морские райские уголки: 7 пляжей, которые заставят вас влюбиться в лето

сегодня, 14:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Путешествия на пляж — одно из самых популярных направлений отдыха. В этом обзоре мы представляем топ-7 лучших пляжей мира, которые привлекают туристов своей красотой, уникальным расположением и высококачественными услугами.

Топ-7 лучших пляжей мира для отдыха в 2024 году

Где отдохнуть у моря: лучшие пляжи планеты

1. Грейс Бэй (Теркс и Кайкос)

Грейс Бэй, расположенный на островах Теркс и Кайкос, постоянно занимает высокие позиции в мировых рейтингах пляжей. Этот пляж известен своими белоснежными песками и кристально чистой водой. Площадь пляжа составляет около 12 километров, что делает его идеальным местом для длительных прогулок на свежем воздухе.

Топ-7 лучших пляжей мира для отдыха в 2024 году - фото 2
2. Наваджио (Греция)
Пляж Наваджио на острове Закинф заключен между высокими утесами и известен своим затонувшим кораблем, который придает месту особый шарм. Этот пляж доступен только с моря, что делает его посещение захватывающим приключением.

Топ-7 лучших пляжей мира для отдыха в 2024 году - фото 3
3. Анс-Сурс-Д'Аржан (Сейшелы)
Этот пляж часто называют одним из самых красивых в мире. Расположенный на острове Ла-Диг, пляж украшен гигантскими гранитными валунами, окруженными лазурными водами и тропическим зеленым лесом.

Топ-7 лучших пляжей мира для отдыха в 2024 году - фото 4
4. Байя-ду-Санчо (Бразилия)
На острове Фернанду-ди-Норонья, Байя-ду-Санчо считается одним из самых захватывающих пляжей. Свою популярность пляж завоевал благодаря непревзойденной яркости морских пейзажей и возможности наблюдения за морскими черепахами.

Топ-7 лучших пляжей мира для отдыха в 2024 году - фото 5
5. Кампс Бэй (Южная Африка)
Расположенный в пригороде Кейптауна, Кампс Бэй привлекает туристов видом на Двенадцать Апостолов и близостью к Table Mountain. Пляж идеально подходит для тех, кто ищет активный отдых, включая виндсерфинг и парапланеризм.

Топ-7 лучших пляжей мира для отдыха в 2024 году - фото 6
6. Пляж Ланікаи (Гавайи, США)
Ланікаи, что в переводе с гавайского означает "небесное море", является одним из самых живописных пляжей на Гавайях. Этот пляж известен своими мягкими белыми песками и спокойными водами, что делает его идеальным местом для купания и каякинга.

Топ-7 лучших пляжей мира для отдыха в 2024 году - фото 7
7. Майя Бэй (Таиланд)
Майя Бэй, известный благодаря фильму "Пляж" с Леонардо Ди Каприо, находится на острове Ко Пхи Пхи. Этот пляж был временно закрыт для восстановления экосистемы, но снова открыт для туристов, предлагая великолепные виды и чистую воду

Топ-7 лучших пляжей мира для отдыха в 2024 году - фото 8
Эти пляжи не только обладают выдающейся красотой, но и предлагают разнообразные возможности для активного отдыха и релаксации. Выбирая один из этих пляжей для отпуска, можно не сомневаться в качестве и уровне услуг.



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