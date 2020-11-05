Топ-5 самых усатых наций на планете

Много ли мы видим сегодня на улице мужчин с усами? Судя по всему, эта мода понемногу отходит. Но еще остались страны, жители которых искренне привязаны к своим усатым традициям и не собираются отказываться от них. Сегодня мы расскажем тебе несколько интересных фактов о самых усатых народах планеты.

Самые усатые нации в мире

Индия

Согласно исследованию, до 80% мужчин южной Индии имеют усы. В других индийских регионах соответствующий процент усачей незначительно меньший. В индийской культуре усы с незапамятных времен являются символом мужественности.

Мексика





Единственная неазиатская нация в этом списке. Традиция носить усы – это дань уважения свободе, олицетворением которой являются усатые лидеры Мексиканской революции начала прошлого века Эмилио Сапата и Панчо Вилья. Свою роль играет и любовь к усачам со стороны большинства мексиканок.



Пакистан





В этой крайне религиозной стране ношение усов продиктовано исламской традицией. Также пакистанцы по культуре, темпераменту и истории очень близки индийцам – непревзойденным усачам.

Турция





На противовес современным тенденциям в развитом мире, мужское население Турции упрямо хранит свое преклонение перед усами. И процент турецких усачей все никак не уменьшается. Усы для турок – это важный символ мужественности.

Иран





Иранцы относятся к усам и бородам очень бережно. Этому способствуют вековые религиозные и культурные традиции. Разумеется, тон задают иранские аятоллы и президент страны Ахмадинежад, которые носят полные бороды и усы.

Задумайся, а может усы и на тебе смотрелись бы неплохо и ты станешь тем, кто вернет эту моду в нашу страну? Как не крути, а запорожские казаки весьма трепетно относились к своим усам. Также издание "Комментарии" расскажет о о пяти странах, которые должен посетить каждый мужчина.

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