kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.12.2020

BTC/USD

22982.76

ETH/USD

644.78

LTC/USD

108.35

НБУ 18.12.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг путешествия ТОП-10 стран для туристов за 400 грн в день
commentss НОВОСТИ Все новости

ТОП-10 стран для туристов за 400 грн в день

Вы будете использовать в среднем по 15 долларов в день на простое жилье, дешевую еду и местный транспорт, и, может быть, на пару стаканчиков бодрящего алкоголя

сегодня, 09:05
Автор:

Татьяна Лозовенко

Недорогое путешествие — одно из заветных желаний каждого туриста. "Стартовые" страны для путешественников с ограниченным бюджетом могут быть слегка хардкорными, но уж точно помогут перезагрузиться как следует.  

ТОП-10 стран для туристов за 400 грн в день

Соляное озеро Уюни, Боливия

Стоимость поездки во все эти страны примерно одинакова. Вы будете использовать в среднем по 15 долларов (примерно 420 грн) в день на простое жилье, дешевую еду и местный транспорт, и, может быть, на пару стаканчиков бодрящего алкоголя. Есть можно и меньше, это усредненный показатель.

 

1. Боливия 

Боливию называют самой дешевой страной в Южной Америке. Ее настоятельно рекомендуют туристы с ограниченным бюджетом. Здесь  есть все: от джунглей Амазонки до высоких равнин Альтиплано, солончаков и гор. 


2. Эфиопия 

Не только одна из самых интересных стран в мире, но, к счастью, еще и одна из самых дешевых. Путешествовать может быть очень сложно, но автобусы дешевые. О состоянии дорог лучше узнать постфактум, чтобы не испортить себе ненароком впечатление о стране перед прибытием.


3. Индия

Это будет сенсорный передоз, но он того стоит. 1 доллар за ночь в убогом отеле и еще 4 на транспорт и "еду". Идеальное место для путешественников с ограниченным бюджетом.


4. Индонезия 

Тут все сложнее, так как Индонезия включает в себя 17000 островов, каждый из которых предлагает свою атмосферу. Транспортные расходы могут возрасти, если вы путешествуете на лодках. Но вы можете получить деревянное бунгало на берегу за 7 долларов за ночь и поесть хороших морепродуктов за 5 долларов.


5.  Кыргызстан

Кыргызстан — страна, о которой часто забывают. Он маленький, там легко передвигаться, в том числе вместе с кочевниками, которые накормят и напоют. Поездка в горы с кочевым народом и проживание с ними в традиционных юртах — одно из лучших впечатлений от путешествий. 


6. Украина 

Да! Украину систематически включают в списки бюджетных стран из-за обесценивания валюты. Иностранцы отмечают пиво всего за один доллар и вкусную еду на Закарпатье. Украина — одна из самых дешевых стран в Европе для путешествия. 


7. Монголия 

Очень большая страна, поэтому могут быть проблемы с транспортом, особенно в пустыне Гоби. Эта страна является убежищем для тех, кому нужно ненадолго скрыться от мира. 


8. Малави 

Любой фанат кочевничества по Африке скажет, что Малави приятно удивляет своими ценами, в отличие от той же Кении. Там есть чудесный пляж у озера, где почти никогда нет туристов. 


9. Марокко 

Марокко славится дешевыми авиарейсами и экзотикой. Есть выход к морю и потрясающие блюда из морепродуктов, которые оставят впечатления на всю жизнь. 


10. Пакистан 

Туристы обходят стороной Пакистан из-за недавних терактов. Страна давно почти лишилась туристов, несмотря на завораживающие горные походы и культуру. 

Ранее "Комментарии" писали о лучших университетах Европы для иностранных студентов. 









Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://backpackingman.com/10-of-the-cheapest-countries-travel-to/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ