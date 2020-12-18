ТОП-10 стран для туристов за 400 грн в день

Недорогое путешествие — одно из заветных желаний каждого туриста. "Стартовые" страны для путешественников с ограниченным бюджетом могут быть слегка хардкорными, но уж точно помогут перезагрузиться как следует.

Соляное озеро Уюни, Боливия

Стоимость поездки во все эти страны примерно одинакова. Вы будете использовать в среднем по 15 долларов (примерно 420 грн) в день на простое жилье, дешевую еду и местный транспорт, и, может быть, на пару стаканчиков бодрящего алкоголя. Есть можно и меньше, это усредненный показатель.

1. Боливия

Боливию называют самой дешевой страной в Южной Америке. Ее настоятельно рекомендуют туристы с ограниченным бюджетом. Здесь есть все: от джунглей Амазонки до высоких равнин Альтиплано, солончаков и гор.





2. Эфиопия

Не только одна из самых интересных стран в мире, но, к счастью, еще и одна из самых дешевых. Путешествовать может быть очень сложно, но автобусы дешевые. О состоянии дорог лучше узнать постфактум, чтобы не испортить себе ненароком впечатление о стране перед прибытием.





3. Индия

Это будет сенсорный передоз, но он того стоит. 1 доллар за ночь в убогом отеле и еще 4 на транспорт и "еду". Идеальное место для путешественников с ограниченным бюджетом.





4. Индонезия

Тут все сложнее, так как Индонезия включает в себя 17000 островов, каждый из которых предлагает свою атмосферу. Транспортные расходы могут возрасти, если вы путешествуете на лодках. Но вы можете получить деревянное бунгало на берегу за 7 долларов за ночь и поесть хороших морепродуктов за 5 долларов.





5. Кыргызстан

Кыргызстан — страна, о которой часто забывают. Он маленький, там легко передвигаться, в том числе вместе с кочевниками, которые накормят и напоют. Поездка в горы с кочевым народом и проживание с ними в традиционных юртах — одно из лучших впечатлений от путешествий.





6. Украина

Да! Украину систематически включают в списки бюджетных стран из-за обесценивания валюты. Иностранцы отмечают пиво всего за один доллар и вкусную еду на Закарпатье. Украина — одна из самых дешевых стран в Европе для путешествия.





7. Монголия

Очень большая страна, поэтому могут быть проблемы с транспортом, особенно в пустыне Гоби. Эта страна является убежищем для тех, кому нужно ненадолго скрыться от мира.





8. Малави

Любой фанат кочевничества по Африке скажет, что Малави приятно удивляет своими ценами, в отличие от той же Кении. Там есть чудесный пляж у озера, где почти никогда нет туристов.





9. Марокко

Марокко славится дешевыми авиарейсами и экзотикой. Есть выход к морю и потрясающие блюда из морепродуктов, которые оставят впечатления на всю жизнь.





10. Пакистан

Туристы обходят стороной Пакистан из-за недавних терактов. Страна давно почти лишилась туристов, несмотря на завораживающие горные походы и культуру.

Ранее "Комментарии" писали о лучших университетах Европы для иностранных студентов.





























Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!