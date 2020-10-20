ТОП-10 мест, куда стоит поехать после пандемии

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Любовь Блажко
Наверняка большинство людей уже соскучились за поездками и новыми впечатлениями, которые в этом году перестали быть доступными из-за пандемии коронавируса. Но нужно верить, что совсем скоро это все закончится, и мы снова сможем вернуться к нормальной жизни. Поэтому самое время спланировать, куда можно отправиться после пандемии, передает издание lux.
Куда стоит поехать после пандемии. Фото: unsplash
Один из самых популярных сайтов о путешествиях Lonely Planet предложил свою подборку мест, в которые стоит поехать в первую очередь. Так, в этом списке оказались страны, которые смогут подарить массу новых эмоций и незабываемых ощущений после длительного перерыва:
• Улуру-Ката Тьюта, Австралия
• Дельта Окаванго, Ботсвана
• Йеллоустонский национальный парк, США
• Бледское озеро, Словения
• Водопад Игуасу, Аргентина и Бразилия
• Храмы Ангкора, Камбоджа
• Солончак Салар-де- Уюни, Боливия
• Кольцо Аннапурны, Непал
• Петра, Иордания
• Галапагосские острова, Эквадор
Также издание "Комментарии" расскажет, таинственный Стоунхендж в Великобритании: интересные факты о загадочном месте. Множество исследователей до сих пор спорят, что же это за место: сооружение древних астрономов или старейшее кладбище. Совершенно точно известно одно: его создали друиды в период неолита, примерно 9500 лет до нашей эры.
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