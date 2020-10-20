ТОП-10 мест, куда стоит поехать после пандемии

Наверняка большинство людей уже соскучились за поездками и новыми впечатлениями, которые в этом году перестали быть доступными из-за пандемии коронавируса. Но нужно верить, что совсем скоро это все закончится, и мы снова сможем вернуться к нормальной жизни. Поэтому самое время спланировать, куда можно отправиться после пандемии, передает издание lux.

Куда стоит поехать после пандемии. Фото: unsplash

Один из самых популярных сайтов о путешествиях Lonely Planet предложил свою подборку мест, в которые стоит поехать в первую очередь. Так, в этом списке оказались страны, которые смогут подарить массу новых эмоций и незабываемых ощущений после длительного перерыва:

• Улуру-Ката Тьюта, Австралия

• Дельта Окаванго, Ботсвана

• Йеллоустонский национальный парк, США

• Бледское озеро, Словения

• Водопад Игуасу, Аргентина и Бразилия

• Храмы Ангкора, Камбоджа

• Солончак Салар-де- Уюни, Боливия

• Кольцо Аннапурны, Непал

• Петра, Иордания

• Галапагосские острова, Эквадор

Также издание "Комментарии" расскажет, таинственный Стоунхендж в Великобритании: интересные факты о загадочном месте. Множество исследователей до сих пор спорят, что же это за место: сооружение древних астрономов или старейшее кладбище. Совершенно точно известно одно: его создали друиды в период неолита, примерно 9500 лет до нашей эры.



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