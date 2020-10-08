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Таинственный Стоунхендж в Великобритании: интересные факты о загадочном месте

Стоунхендж возвели еще в период неолита

сегодня, 21:36
Автор:

Любовь Блажко

Великобританский Стоунхендж – одна из самых известных достопримечательностей в мире, потому что является нереальным археологическим объектом эпохи неолита. Сюда приезжают миллионы туристов, чтобы понять, какую же загадку скрывает эта локация. Об этом пишет издание travel.

Таинственный Стоунхендж в Великобритании: интересные факты о загадочном месте

Стоунхендж. Фото: pixabay

Множество исследователей до сих пор спорят, что же это за место: сооружение древних астрономов или старейшее кладбище. Совершенно точно известно одно: его создали друиды в период неолита, примерно 9500 лет до нашей эры.

Каменное сооружение расположено в графстве Уилтшир, которое находится в 130 километрах от Лондона. Монумент состоит из 30 сарсеновых камней-мегалитов, которые выстроены в круг диаметром 33 метра.

Несколько занятных фактов об этом уникальном месте:

Исследователи подсчитали, что на строительство этого каменного объекта ушло более 30 миллионов часов работы. 

На протяжении многих веков Стоунхендж был частной собственностью, и только в 1915 году его продали на аукционе правительству.

Когда правил знаменитый король Артур, то в ходе одного из боев на поле битвы погибло более 300 отважных воинов. Именно на месте их гибели был построен Стоунхендж как дань падшим героям. 

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