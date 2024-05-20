В отпуске большинство людей расслабляются и теряют бдительность, что делает их легкой мишенью для мошенников. Каждый год аферисты становятся все более изобретательными, и даже самые опытные путешественники могут стать жертвами их схем.

Чем более туристическим является город, тем больше там мошенников. Эксперты издания Daily Express, опираясь на исследование компании Action Fraud, опросившей британских туристов, составили список из 10 городов мира, где туристы чаще всего рискуют стать жертвами аферистов.

Топ-10 городов, где туристов обманывают чаще всего

1. Бенидорм, Испания

Этот чрезвычайно популярный курорт буквально кишит мошенниками. Туристам рекомендуется быть осторожными с предложениями, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.

2. Берлин, Германия

В немецкой столице туристам следует опасаться компаний, которые требуют быстрого принятия решений. Мошенники часто используют эту тактику, чтобы избежать детальных проверок.

3. Ибица, Испания

Главное место для вечеринок в Испании также привлекает множество мошенников. Будьте внимательны к плохой грамматике в рекламе — это частый признак мошеннических схем.

4. Валлетта, Мальта

В Валлетте мошенники часто размещают поддельные объявления о бронировании. Если что-то кажется сомнительным, проявите осторожность и перепроверьте информацию.

5. Албуфейра, Португалия

На одном из лучших курортов португальского Алгарве туристов часто пытаются обмануть фальшивыми предложениями отелей. Проверяйте изображения в Google, чтобы убедиться в их подлинности.

6. Бангкок, Таиланд

Перед бронированием чего-либо в тайской столице обязательно проверяйте, является ли это место реальным. Мошенники часто создают поддельные веб-сайты и объявления.

7. Мальдивы

Если вы видите невероятно выгодное предложение отдыха на Мальдивах, обязательно проверьте его подлинность. Многие мошенники используют поддельные фотографии и отзывы.

8. Дубай, ОАЭ

В Дубае также стоит опасаться фальшивых предложений отдыха. Будьте внимательны и перепроверяйте информацию перед бронированием.

9. Нью-Йорк, США

Эксперты предупреждают туристов, что в Нью-Йорке также распространены мошеннические предложения. Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть.

10. Дублин, Ирландия

Ирландская столица стала чрезвычайно популярной среди туристов, и мошенники там тоже не дремлют. Будьте внимательны и проверяйте информацию перед бронированием.

Предупрежден — значит вооружен

Путешествия должны приносить радость и незабываемые впечатления, но важно помнить о безопасности. Проверьте все предложения перед бронированием, будьте осторожны с подозрительно низкими ценами и не торопитесь принимать решения. Ваше спокойствие и безопасность стоят того, чтобы быть внимательным и бдительным.