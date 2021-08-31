TikTok запретил вирусный Milk Crate Challenge

Китайськая социальная сеть TikTok удалила результаты поиска по хэштегом Milk Crate Challenge, поскольку считает его распространением опасной деяльности. Об этом сообщает CNN. Участники этого челленджа должны были пройтись "по лестнице" из ящиков из-под молока. Однако эти ящики неустойчивые, поэтому участники часто падали и травмировались.

TikTok - фото из открытых источников

"TikTok запрещает контент, который рекламирует и пропагандирует опасные действия. Мы удаляем видео и перенаправляем поисковые запросы к нашим Правил сообщества. Мы призываем всех быть осторожными в своем поведении, как в режиме онлайн, так и вне сети", — прокомментировал представитель соцсети.

Челлендж стал настолько популярным в США и мире, тревогу забили врачи, информирует The Washington Post. В частности, медики предупреждают: травмированы от Milk Crate Challenge — это большой стресс для больниц, которые перегружены из-за вспышки коронавирусной инфекции.

В то же время в Twitter все еще существует аккаунт этого челленджа — Official Milk Crate Challenge News Source, в котором публикуют видео участников.

Напомним, TikTok изменил свою политику. Теперь влиятельные лица, занимающиеся криптовалютой, рассматривают возможность перехода на конкурирующие платформы. Как сообщает CNBC, в последнее время TikTok регулярно удаляет видеоролики о криптовалюте без объяснений причин. При этом некоторым авторам блокируют аккаунты. Издание сообщает, что большинство заблокированных роликов — образовательные, а их авторы не получают оплату за продвижение контента. С июля известно, что TikTok начал использовать алгоритм, который автоматически блокирует ролики, нарушающие правила платформы. Также сервис запретил продвигать в видео финансовые услуги, в том числе криптовалюту, без пометки о блиндированном контенте. Создатели криптовалютного содержания TikTok утверждают, что они просто пытаются рассказать потребителям о развивающемся рынке, говорят, что оказались под ударом от быстрых изменений в компании.

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