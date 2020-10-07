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Дух захватывает: живописный Гранд-Каньон в США

В 1979 году Гранд-Каньон вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

сегодня, 20:46
Автор:

Любовь Блажко

Это уникальное место создавалось на протяжении 10 миллионов лет, поэтому его считают неофициальным восьмым чудом мира. Путешественники спешат сюда, чтобы увидеть его неповторимые пейзажи и нереальные размеры своими глазами. Об этом пишет издание travel.

Дух захватывает: живописный Гранд-Каньон в США

Гранд-Каньон. Фото: pixabay

Находится Гранд-Каньон на плате Колорадо в штате Аризона, который появился из-за подземных процессов плато: оно стало подниматься, а река Колорадо начала размывать мягкие слои почвы. 

Длина Каньона составляет около 400 километров, а глубина достигает 1600 метров. Именно поэтому здесь резкие перепады температур кажутся чем-то совершенно обычным. Например, если сверху температура может едва показать 15 градусов, то в самом низу ущелья можно увидеть 40 градусов и выше. 

Гранд-Каньон поделен на северную и южную части, но чаще всего туристы приезжают именно в южную. Она называется Grand Canyon South Rim, в ней можно найти множество кемпингов, гостиниц, ресторанов и кафе. 

Но самым удивительным остается тот факт, что на территории Каньона живет племя североамериканских индейцев гавасупаи, что в переводе означает "люди сине-зеленой воды". 

Также издание "Комментарии" расскажет, как самостоятельно спланировать путешествие: лайфхаки для туристов. Продуманное планирование спасет вас от лишних переживаний и ненужных хлопот. И после того, как вы один раз попробуете сами спланировать будущую поездку, то больше не захотите смотреть банальные экскурсии или ходить по скучным маршрутам.


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