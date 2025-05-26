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Стюардессы умоляют пассажиров прекратить делать эту одну вещь в самолетах

Бортпроводники назвали одну привычку пассажиров, ставящую под угрозу их здоровье в самолете.

сегодня, 12:55
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Автор:
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Slava Kot

В то время как большинство пассажиров при полете сосредоточены на комфорте или безопасности полета, бортпроводники все чаще сталкиваются с одной распространенной привычкой среди туристов. Речь идет о посещении туалетов без обуви, когда пассажиры заходят туда только в одних носках или даже босиком.

Стюардессы умоляют пассажиров прекратить делать эту одну вещь в самолетах

Стюардессы призывают пассажиров не заходить босыми в туалет. Фото из открытых источников

Стюардесса Элизабет Риган отмечает, что некоторые пассажиры регулярно заходят в туалет без обуви. По ее словам, это не только непривлекательно, но и может быть опасно для здоровья. В таких небольших помещениях, как туалет самолета, поверхности могут быть покрыты микробами, мочевыми остатками или рвотой, которые не всегда удается убрать сразу.

По данным исследования TravelMath, кнопка смыва в туалете самолета может содержать до 265 колониеобразующих единиц бактерий на каждом квадратном дюйме. Это гораздо больше, чем на подлокотниках самолета. И хотя не все микроорганизмы опасны, риск заражения повышается, особенно при прямом контакте кожи с потенциально загрязненными поверхностями.

Руководитель отдела инфекционных заболеваний в VCU Health доктор Гонсало Берман отмечает, что для минимизации рисков главным способом является тщательное мытье рук и тщательная дезинфекция после выхода из туалета самолета. Также он советует ограничить прямой контакт с элементами салона, используя для этого салфетки или бумажные полотенца при прикосновении к дверным ручкам и кранам.

Специалисты по гигиене настаивают, что нужно всегда заходить в туалет в обуви. Если хочется снять ботинки во время полета, следует положить в ручную кладь легкие тапочки, которые можно использовать для похода в туалет. Также не стоит использовать воду из раковины для полоскания рта или питья и заменить ее бутилированной. В случае туалетов, оборудованных одноразовыми крышками, их следует использовать для создания дополнительного барьера между телом и поверхностями, подверженными воздействию бактерий и вирусов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стюардесса дала полезный совет по одежде во время полета в самолете.

Также "Комментарии" писали о пьяной россияне, открывшей аварийный выход в самолете.



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