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Стюардесса рассказала, люди из какой нации самые плохие в самолете

Бортпроводница одной из самых авиакомпаний рассказала о самых плохих пассажирах. Такое наблюдение стюардесса сделала за шесть лет работы.

сегодня, 19:45
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Автор:

Slava Kot

Кристина Галвидите поработала шесть лет в одной из крупнейших авиакомпаний мира и уверяет, что самая плохая нация на борту самолета часто выпивает алкоголь, еще в аэропорту, несмотря на время суток. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Telegraph.

Стюардесса рассказала, люди из какой нации самые плохие в самолете

Стюардесса рассказала о самых плохих пассажирах. Фото из открытых источников

В интервью для британского издания Кристина Галвидите рассказала о самых плохих пассажирах которых она встречала в самолете. По словам бортпроводницы, такими обнаружили британцы.

"Британцы обычно начинают употреблять алкоголь в аэропорту, независимо от времени суток, поэтому многие люди уже садятся в самолет пьяными, а потом еще и продолжают пить в воздухе. Я из Восточной Европы и не видела такого пьянства больше нигде", — говорит стюардесса. .

Стюардесса отмечает, что британцы покупают алкоголь в duty free и употребляют перед тем, как зайти в самолет. А на борту еще заказывают алкоголь, хотя правила авиакомпании запрещают употреблять более двух напитков в салоне самолета. Также Галвидите отмечает, что ее раздражают пассажиры, которые позволяют своим детям бегать через проход, или блокирующие его взрослые.

Несмотря на это, бортпроводница назвала и идеальных туристов. По мнению стюардессы, такими оказались люди из континентальной Европы, особенно из Скандинавии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о желании известного американского писателя Стивена Кинга на 2023 год. "Король ужасов" упомянул в своем сообщении Украину.

Также "Комментарии" писали о сотнях иностранных моряков, застрявших в Украине после полномасштабного вторжения Российской Федерации. Экипаж кораблей не может покинуть Украину более 10 месяцев.



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/travel/travel-truths/20-questions-always-wanted-ask-flight-attendant/
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