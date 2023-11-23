Стюардесса назвала три вещи, которые ненавидит в поведении пассажиров

Длительные путешествия часто связаны со стрессом, ограниченным пространством в самолете, определенной неопределенностью и нехваткой времени. Эти факторы могут часто влиять на поведение пассажиров по экипажу. Стюардесса назвала три вещи, которые она ненавидит в поведении пассажиров.

Стюардесса назвала три вещи, которые ненавидят в поведении пассажиров. Фото из открытых источников

30-летней бортпроводнице в социальной сети Reddit задали несколько вопросов. Один из них касался надоедливых вещей, которые пассажиры делают во время полета в самолете. Если бы вы могли магическим образом заставить пассажиров прекратить делать три вещи в самолете, что бы это было?

Стюардесса сказала первое, что она бы изменила, это то, что пассажиры в самолете перестали бы снимать обувь и ходить по самолету в носках или босиком. По ее словам, это отвратительно, а такие вещи неприемлемо делать в общественном месте.

Еще одно поведение пассажиров, раздражающее стюардессу оказалось тем, что туристы часто слишком много делятся своими проблемами с экипажем. В качестве примера она вспомнила один пикантный случай.

"Прекратите давать нам много информации. Недавно я услышала от пассажира: можно в туалет? У меня диарея", — говорит стюардесса и просит быть сдержаннее к экипажу.

Третьим пунктом бортпроводница призвала уважать частную жизнь как членов экипажа, так и других пассажиров в самолете.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что путешественники назвали самые плохие страны, которые посещали в жизни. В список попали Россия, Беларусь и другие страны.

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