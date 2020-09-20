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Страшно красиво: пять самых загадочных лесов планеты

Эти леса притягивают своим величием

сегодня, 12:35
Автор:

Светлана Шкурупий

На нашей планете расположено огромное количество самых разнообразных лесов. Они завораживают своим величием и в тоже время пугают своей таинственностью. Издание Femmie поделилось подборкой лесных массивов, которые достойны внимания путешественников-экстремалов.

Страшно красиво: пять самых загадочных лесов планеты

Шварцвальд ("Черный лес") Германия

Это национальный парк в Германии, который известен своим живописными местами и мягким климатом. Название "Черный лес" он получил благодаря хвойным деревьям, которые плотно растут друг возле друга, не пропуская в лес солнечный свет. В этом парке можно увидеть водопады, горы, озера и уникальных обитателей. Однако, Шварцвальд стал местом действия многих странных легенд. Жители считают, что лес служит пристанищем для ведьм, колдунов и лесных духов. 


Лесной массив Хоя-Бачу, Трансильвания

Одно из самых таинственных мест на планете. Лес очень красив, но в нем много деревьев с причудливо изогнутыми стволами, которые пугают многих туристов. Поговаривают, что у человека, который зашел в лес, начинает кружиться голова, а все приборы перестают работать. Этот лесной массив часто связывают с паранормальными явлениями: НЛО, порталами в другой мир, исчезновением людей.


Лес Аокигахара, Япония

Это национальный парк, по которому проложено несколько туристических маршрутов. Лес Аокигахара необычайно красив, но по каким-то причинам, десятки человек выбирают это место, чтобы свести счеты с жизнью.


Лес Фритаун — Фолл ривер, США

Помимо своей живописной красоты, активного отдыха и интересной истории, лес Фритаун-Фолл-Ривер, возможно, наиболее известен своим постоянным возникновением странных, необъяснимых явлений. Даже если вы не боитесь снежного человека или случайного НЛО, лес по-прежнему, как говорят, преследуют призраки индейского племени, озлобленные присутствием европейских поселенцев.


Уистманский лес, Англия

В лесу Уистмана мох и лишайник так сильно ниспадают с переплетенных верхушек деревьев, что небо почти скрыто за ветвями. И это место является законным лесом с привидениями, по словам тех, кто знаком с его древними сказками о друидах, адских собаках, призраках и множестве других сверхъестественных существ, заработав титул самого призрачного места в Национальном парке Дартмур в Англии.


Ранее издание "Комментарии" рассказывало о самых загадочных метеоритах в истории Земли.


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