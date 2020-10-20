Странные, душераздирающие и забавные - 25 необычных надгробий со всего мира

Кладбище – совсем не то место, которое человек захочет посетить по своей воле. Тяжелая тишина, местами покосившиеся могилы, каркающие вороны, наводящие ужас, да и концентрация негативной энергетики, пропитанной горем, печалью и болью не способствуют поднятию настроения. Но все же стоит пройтись по дорожкам погоста, чтобы увидеть иногда странные, местами душераздирающие, либо, наоборот, забавные надгробия. Некоторые из них представляют собой настоящие произведения искусства, над которыми трудились не один месяц; другие воплощают те мечты, к которым стремился покойный, но не смог достичь при жизни, есть те удивляют простотой и лаконичностью, но попадаются и такое, при виде которых просто хочется улыбнуться. Перед вами 25 таких надгробий со всего мира от Новости-N.

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