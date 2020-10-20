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Психологи рассказали, почему люди играют в недотрог

Ограниченный доступ чаще всего вызывает больше интереса, чем что-то постоянно доступное

сегодня, 15:59
Автор:

Любовь Блажко

Некоторым людям нравится показывать свою недоступность лишь для того, чтобы посмотреть, будет ли партнер завоевывать их внимание. И если раньше такое поведение у женщин объяснялось тем, что мужчин должен был добиваться расположения своей любимой, то сейчас ситуация немного изменилась. Джеффри Боуэн из Университета Джона Хопкинса и Омри Гиллат из Канзасского университета детально изучили этот вопрос и пришли к выводу, что такая недоступность является определенной формой привязанности, передает издание nv.ua.

Психологи рассказали, почему люди играют в недотрог

Почему люди играют в недотрог. Фото: unsplash

Считается, что некий холод и недоступность со стороны партнера может вызвать больше интереса, нежели тот, кто ведет себя совсем наоборот. Такой человек уверен в том, что чем меньше своего внимания он будет уделять второй половинке, тем более ценным будет проведенное вместе время. Как выяснилось, чаще всего себя так ведут именно девушки для того, чтобы в некотором роде испытать избранника и понять, на какие подвиги он готов ради нее. 

Также специалисты отметили, что изображать труднодоступность люди хотят и для того, чтобы соответствовать неким социальным и культурным нормам, особенно это крайне важно для девушек. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, пять типов людей, от которых нужно держаться подальше. 


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