Сколько стоит остров «Пиратов Карибского моря»: райский уголок, где снимали звездный фильм – продают

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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на New York Post.
Остров Литтл Пайп Кей.Фото из открытых источников
Остров Литтл Пайп Кэй оценили в 100 миллионов долларов. Тому, кто решится отдать рекордно большую сумму за удивительное место, обещают полную конфиденциальность. На острове есть пять роскошных домов для владельцев и гостей. А также райский уголок имеет личную вертолетную площадку, пристань для яхт, панорамный бассейн и спа-салон. Итак, территория прекрасно подойдет как для семейного отдыха, так и гуляний с друзьями.
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Уголок на Багамах – это джунгли с прозрачной водой и белым песком. Особенностью острова является то, что он полностью конфиденциален. Ведь ближние острова вокруг, в большинстве своем – безлюдные. Территория "Пиратов Карибского моря" расположена в 112 км от Нассау – столицы Багамских островов. Пока его не приобрели, райское место можно арендовать посуточно. Цена за ночь стартует от 75 000 долларов.
Заметим, там снимали серию голливудских лент, таких как "Казино Рояль" и "Пираты Карибского моря".
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