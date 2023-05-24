Сколько стоит остров «Пиратов Карибского моря»: райский уголок, где снимали звездный фильм – продают

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на New York Post.



Остров Литтл Пайп Кей.Фото из открытых источников

Остров Литтл Пайп Кэй оценили в 100 миллионов долларов. Тому, кто решится отдать рекордно большую сумму за удивительное место, обещают полную конфиденциальность. На острове есть пять роскошных домов для владельцев и гостей. А также райский уголок имеет личную вертолетную площадку, пристань для яхт, панорамный бассейн и спа-салон. Итак, территория прекрасно подойдет как для семейного отдыха, так и гуляний с друзьями.

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Уголок на Багамах – это джунгли с прозрачной водой и белым песком. Особенностью острова является то, что он полностью конфиденциален. Ведь ближние острова вокруг, в большинстве своем – безлюдные. Территория "Пиратов Карибского моря" расположена в 112 км от Нассау – столицы Багамских островов. Пока его не приобрели, райское место можно арендовать посуточно. Цена за ночь стартует от 75 000 долларов.



Это место является настоящим бриллиантом и редкостью на международном рынке недвижимости премиум-класса. Территория имеет непревзойденный уровень конфиденциальности и огромный спектр оригинальных развлекательных мероприятий, – говорит Колин Лайтборн, сотрудница компании, занимающейся продажей острова Литтл Пайп Кэй.

Заметим, там снимали серию голливудских лент, таких как "Казино Рояль" и "Пираты Карибского моря".

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