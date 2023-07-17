Скиплагинг – лайфхак, который ненавидят авиакомпании, но помогает туристам экономить деньги

Скиплагинг – это метод, заключающийся в бронировании рейса с пересадками и намерении пропустить конечный пункт назначения и покинуть самолет в аэропорту, где происходит эта пересадка. То есть вы бронируете рейс из аэропорта A в аэропорт C и выходите в аэропорту B. Таким образом, благодаря скиплагингу можно значительно сэкономить, ведь прямой перелет дороже, чем бронирование рейса с пересадкой в городе назначения.

Скиплагинг: как сэкономить на билетах на самолет. Фото из открытых источников

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Путешественник и владелец туристического портала Points Guy Клинт Хендерсон приводит такой пример скиплагинга, если он хочет лететь из Нью-Йорка в Майами, то лучше взять билет на рейс Нью-Йорка в Орландо с остановкой в Майами. Таким образом, можно сэкономить 130 долларов.

Это может показаться странным, что билет с более длительным расстоянием стоит дороже, чем прямой рейс. Однако Хендерсон объясняет, что авиакомпании обычно устанавливают более дешевые билеты на рейсы с пересадкой. Также перевозчики составляют специальные маршруты для сокращения расходов.

Тем не менее, Клинт Хендерсон отмечает, что большинство перевозчиков считают скиплагинг формой мошенничества. Иногда они могут отменить билет, если узнают о намерениях пассажира выйти раньше. Однако путешественник отмечает, что такие случаи редки, и его знакомые и друзья налетали уже сотни миль таким способом.

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