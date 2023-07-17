logo

BTC/USD

30261.81

ETH/USD

1915.59

LTC/USD

91.42

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг путешествия Скиплагинг – лайфхак, который ненавидят авиакомпании, но помогает туристам экономить деньги
commentss НОВОСТИ Все новости

Скиплагинг – лайфхак, который ненавидят авиакомпании, но помогает туристам экономить деньги

Авиакомпании ненавидят популярный лайфхак, которым пользуются туристы во время авиаперелетов для экономии.

сегодня, 15:10
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Скиплагинг – это метод, заключающийся в бронировании рейса с пересадками и намерении пропустить конечный пункт назначения и покинуть самолет в аэропорту, где происходит эта пересадка. То есть вы бронируете рейс из аэропорта A в аэропорт C и выходите в аэропорту B. Таким образом, благодаря скиплагингу можно значительно сэкономить, ведь прямой перелет дороже, чем бронирование рейса с пересадкой в городе назначения. 

Скиплагинг – лайфхак, который ненавидят авиакомпании, но помогает туристам экономить деньги

Скиплагинг: как сэкономить на билетах на самолет. Фото из открытых источников


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Путешественник и владелец туристического портала Points Guy Клинт Хендерсон приводит такой пример скиплагинга, если он хочет лететь из Нью-Йорка в Майами, то лучше взять билет на рейс Нью-Йорка в Орландо с остановкой в Майами. Таким образом, можно сэкономить 130 долларов.

Это может показаться странным, что билет с более длительным расстоянием стоит дороже, чем прямой рейс. Однако Хендерсон объясняет, что авиакомпании обычно устанавливают более дешевые билеты на рейсы с пересадкой. Также перевозчики составляют специальные маршруты для сокращения расходов.

Тем не менее, Клинт Хендерсон отмечает, что большинство перевозчиков считают скиплагинг формой мошенничества. Иногда они могут отменить билет, если узнают о намерениях пассажира выйти раньше. Однако путешественник отмечает, что такие случаи редки, и его знакомые и друзья налетали уже сотни миль таким способом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самый большой в мире круизный лайнер впервые вышел в плавание в открытый океан.

Также "Комментарии" писали о том, что россияне зашли в украинский ресторан на Филиппинах: они не ожидали такого ответа от администрации заведения на популярном туристическом курорте далеко за пределами Европы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.washingtonpost.com/travel/tips/skiplagging-flights-airlines-policy/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!